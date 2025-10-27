外資、自營商大手筆回補！三大法人買超510億元 三大族群助攻台股創高

台股27日受美股創高激勵，由台積電（2330）一開盤即追平歷史天價1,500元帶隊喊衝，台達電（2308）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、廣達（2382）、南亞科（2408）、日月光投控（3711）、光寶科（2301）等電子權值軍團群起而上，拉抬大盤指數一度飆升664.07點、至28,196.33點，惟台積電突破1,500元關卡不易，臨收更遭空頭突襲，股價拉低10元、收1,480元，雖仍貢獻大盤達248.73點，但整體漲點仍急縮至461.37點、報27,993.63點，惟指數仍刷新盤中、收盤雙高點，成交值放大至5,480億元。三大法人大舉買超510.03億元，其中外資止步連3賣、回補326.39億元，自營商也反手買超215.68億元。

法人指出，美股創高、川習會、Fed降息預期三利多齊發，台股本周有望續攻高。不過分析師提醒，儘管「川習會」被視為利多，但美國貿易代表署啟動對中方301調查，貿易戰仍存變數，操作上仍宜保有風險意識。

統計三大法人27日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超326.39億元，投信賣超32.04億元；自營商買超（合計）215.68億元，其中自營商（自行買賣）買超6.58億元、自營商（避險）買超147.1億元。

盤面上，漲價題材再度引爆記憶體族群多頭，南亞科、華邦電（2344）、群聯（8299）、晶豪科（3006）、威剛（3260）齊收漲停，品安（8088）、十銓（4967）、力成（6239）漲逾7%，廣穎（4973）、宇瞻（8271）漲逾5%，整體多頭氣勢如虹。

此外，輝達（NVIDIA）GTC DC將揭幕，AI概念股紛紛上漲熱場，除台積電漲30元、收1,480元外，鴻海也大漲3.14%、直逼250元關卡，台達電漲5.94%，刷新盤中1,075元、收盤1,070元雙高，廣達、光寶科也聯袂漲逾半根停板，聯發科亦漲3.09%、收1,335元，站回5日線上。

被動元件則有國巨*（2327）、華新科（2492）強攻漲停，日電貿（3090）漲6.74%，凱美（2375）、蜜望實（8043）、立隆電（2472）、信昌電（6173）等聯袂揚升。

觀察今日成交量超過十萬張個股有11檔，包含4檔ETF，股價有3檔收漲停，但唯二的兩檔金控股玉山金（2884）、台新新光金（2887）卻雙雙收黑。依序為：力積電（6770）346,510張，股價漲9.95、收31.5元；玉山金276,313張，股價跌7.2、收30.3元；期街口布蘭特正2（00715L）273,871張，股價漲2.82、收10.94元；華新176,320張，股價漲3.22、收30.45元；康舒（6282）153,662張，股價漲6.67、收44元；旺宏（2337）121,364張，股價漲9.95、收33.15元；台新新光金118,430張，股價跌1.28、收19.25元；群益台灣精選高息（00919）118,006張，股價漲0.79、收21.56元；國巨*114,875張，股價漲9.96、收248.5元；元大台灣50（0050）102,210張，股價漲2.33、收63.8元；元大台灣價值高息（00940）100,003張，股價漲0.84、收9.61元。