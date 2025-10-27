台積電收最低價1480元 台股漲461點未站穩28000點

「川習會」前，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）受訪時透露美中貿易協議已達成初步框架，中國擬暫緩稀土出口管制1年，美國則不會對中國課徵100%關稅，貿易戰暫時降溫，激勵今天台股幾乎全場站在28000點大關之上，創歷史新高。

台積電今天開高漲50元，觸及1500元天價，可惜尾盤股價下拉，終場上漲30元或2.07%，收全天最低價1480元。終場集中市場指數雖然仍勁揚461.37點，收27993.63點，惟未能成功守住28000點大關，成交值新台幣5480.51億元。

3大權值股，除了台積電，鴻海今天上漲7.5元或3.14%，收246.5元；台達電本週將召開法說會，市場偏多看待，台達電收盤股價大漲60元或5.94%，收1070元，再創新天價。