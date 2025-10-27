一度站上2萬8千大關！台股尾盤漲幅收斂 上漲461點、收27,993點創新高

快訊

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股終場收在27,993點，上漲461點，漲幅1.68%，成交量達5,480億元。中央社
台股27日大漲，早盤以28,029點開出後，盤中最高一度達28,196點，可惜尾盤漲幅收斂，並未成功站穩2萬8大關，終場收在27,993點，上漲461點，漲幅1.68%，成交量達5,480億元，櫃買指數收264.7點，漲幅1.68%，台積電（2330）收1,480元，上漲30元。

盤面上類股以電子零組件、其他電子、電器電纜、電腦周邊、半導體、玻陶、電子通路等較為強勢，另外運動休閒、造紙、油電燃氣、紡織、水泥、汽車、塑膠等較為弱勢。

觀察台股成交額排行榜，量大強勢的有國巨*、力積電、光聖（6442）、旺宏（2337）、華邦電（2344）、晶豪科（3006）、威剛（3260）、至上（8112）、立敦（6175）、華新科（2492）、良維（6290）、楠梓電（2316）、華新科（2492）等。

而量大弱勢的則有，玉山金（2884）、健策（3653）、弘塑（3131）、世芯-KY（3661）、智原（3035）、長榮航（2618）、雙鴻（3324）、信驊（5274）、瑞昱（2379）、中華電（2412）、安國（8054）、順達（3211）等。

統一投顧表示，台股上週四因特斯拉、IBM財報利空出現回檔，但仍守穩10日線，技術面維持強勢。美國上週五公布9月CPI低於市場預期，使美股在光復節假期期，美股創新高。本週起進入科技股財報季重頭戲，加上Nvidia GTC大會，AI供應鏈仍將聚焦投資目光；10月底前FED降息在即，加上川習會迎來協議進展的利多等，有利市場風險資產偏好。

操作上建議選擇績優中大型權值股及具業績題材的中小型股，聚焦族群：AI概念股、半導體先進製程相關、材料升級或替代概念股、漲價概念股、蘋概股、成衣製鞋及生技等。

