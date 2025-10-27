三商美邦人壽攻漲停 玉山金併購壽險夢引爆多空對決
今（27）日金融股盤面掀起併購旋風，三商美邦人壽（2867）早盤開高走強，隨即鎖住漲停價7.39元，買單一度超過50萬張排隊；反觀擬併購其股權的玉山金控（2884）股價卻逆勢下挫，盤中一度跌破30元，最後收在30.3元，跌幅超過7%，成為今日金融族群最強烈的多空對比。
市場傳出，玉山金以每股約8.2元、總金額約470億元的條件，成功下聘三商壽，玉山金將透過換股方式取得三商壽股權。法人認為，此一價格對三商壽而言相當「漂亮」，不僅較其前波收盤價溢價逾兩成，也讓原始股東陳家與翁家可望順利退出，並以玉山金大股東身分，持續參與未來金融版圖的成長潛力。
同時，併購方玉山金則可望藉此取得壽險牌照，完成金控版圖最後一塊拼圖，強化長線競爭力。不過，法人指出，短線市場對玉山金需增資三商壽的壓力有所疑慮，使玉山金股價受到壓抑，但整體而言，此案被視為「短空長多」的策略性併購，後續若順利整合，玉山金在資產與業務範圍上都將大幅擴張。
