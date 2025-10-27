被動元件需求旺 國巨勁揚、華新科攻漲停

快訊

中央社／ 台北27日電

鉭質電容等被動元件市場需求強勁，漲價風聲頻傳，被動元件族群今天強勢表態，其中國巨午盤大漲逾8.6%，華新科鎖漲停135元，被動元件代理商堡達大漲逾8%，日電貿勁揚逾6%，鋁電容材料供應商立敦午盤鎖漲停54.2元。

產業人士分析，人工智慧（AI）資料中心和伺服器建設，帶動高階電容元件拉貨需求持續強勁，預期包括積層陶瓷電容（MLCC）以及鉭質電容等被動元件出貨持續增溫。

觀察供應商，產業人士分析，MLCC主要供應商包括日本廠商村田製作所（Murata）、韓國三星電機（SEMCO）等，國巨集團包括合併後的美商基美（KEMET）市占率位居第3，其他廠商包括太陽誘電、TDK等。

在鉭質電容市場，法人評估，國巨集團旗下基美在全球市占率位居第1，其他供應商包括AVX、Vishay、Panasonic等。

根據資料，第2季鉭質電容占國巨集團整體業績比重近22%，MLCC業績占比約19%。

國巨先前表示，持續受惠AI應用需求強勁，推動電腦及周邊裝置和電信通訊等領域成長。華新科先前指出，看好未來AI應用業績持續增加，華新科AI應用主要以電源伺服器和基板為主。

堡達先前表示，高階產品線需求漸增溫，人工智慧、車用電子與新能源等應用可期。信昌電先前指出，透過電源供應台廠，信昌電的電容和電阻產品，已經切入AI伺服器產品，信昌電今天股價盤中漲逾4%。

