台股衝上28,000點 法人：多頭行情小不易但要小心這個跡象

台股在連假過後一舉衝破28,000點，一度飆升至28,196.33點，盤中大漲逾500點，再創下歷史新高，後市是否持續往上衝高？該如何布局？法人認為，多頭行情下欲小不易，但要小心短線過度追價的情況，在布局上則首選AI族群，主要鎖定明年成長性高的個股。

美股上周五四大指數收盤齊漲，道瓊工業指數收盤為47,207.12點，上漲472.51點、漲幅1.01%；S&P500指數上漲0.79%；那斯達克指數上漲1.15%；費城半導體指數上漲1.89%；台積電ADR收漲1.45%。

AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）年度GTC DC大會將登場，AI股也是盤面上的亮點，權王台積電（2330）以1,500元開出， 追平歷史新高價；鴻海（2317）觸及249元再創波段高；廣達（2382）勁揚逾4%，重返300元大關；台達電（2308）、光寶科（2301）、金像電（2368）、緯創（3231）、英業達（2356）等AI鏈走強。

根據CFM快閃記憶體市場數據，DDR4 16Gb 3200現貨報價上周已飆至13美元，周漲30%，512Gb Flash Wafer價格10月以來累計漲逾20%；陸媒更傳出，部分原廠已暫停報價，市場行情火熱；漲價題材點火南亞科（2408）、華邦電（2344）、旺宏（2337）等聯袂跳空漲停，晶豪科（3006）也走揚。

台股在連假過後，早盤以28,029.88點開出，一開盤就衝上28,000點，盤中一度飆升至28,196.33點， 上漲664.07點，盤中大漲逾500點；台股再刷新歷史新高，後市是否仍持續往上拉升？在布局上該如何操作？

台新投顧副總黃文清表示，多頭行情下欲小不易，尤其是明年AI的成長性仍看好，資金面上則有Fed的降息題材，目前強勢多頭趨勢並未改變；但他提醒，要小心短線是否出現過度追價的情況，例如在極短線之下融資餘額單日增加超過50億元，或是單日成交量暴增到6,000~7,000億元。

黃文清強調，布局上首選為AI族群，從核心進一步擴散到相關的供應鏈，包括晶片、封裝、材料、零組件（包括散熱、記憶體、PCB）、終端的組裝，他表示，投資人也要僅功課，布局明年具成長性的AI趨勢股。