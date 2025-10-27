股市最佳投資時間已過？ 10月消費者信心指數下滑

快訊

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
中央大學台灣經濟發展研究中心27日發布10月消費者信心指數。（本報系資料庫）
中央大學台灣經濟發展研究中心27日發布10月消費者信心指數（CCI），總指數為63.96點，較上月下降0.73點，仍處於偏低的悲觀區間。儘管六項指標中有五項上升，但唯「投資股票時機」大幅下挫15.16點，拖累總指數走低。

台經中心執行長吳大任分析，10月指數呈現「股市創高、信心反降」的矛盾現象，主因民眾對股市居高思危；雖然台股攻上2萬8千點、經濟表現不錯，但民眾預期可能回檔，導致投資意願驟減。不過，受惠於就業與內需回溫，家庭經濟與景氣感受皆有改善。

本月上升幅度最多的指標為「未來半年就業機會」，為69.58點，較上月上升2.51點；其次為「未來半年物價水準」32.22點，上升2.27點；第三為「未來半年家庭經濟狀況」74.71點，上升2.17點；「國內經濟景氣」亦上升2.17點至78.35點；「購買耐久性財貨」上升1.67點至92.37點。

唯一下跌的指標為「未來半年投資股票時機」，為36.52點，較上月大減15.16點，成為拖累整體信心的主因。從絕對水準來看，六項指標仍偏向悲觀區間。

此外，「購買房地產時機」為90.42點，較上月上升1.48點；「目前健康狀況」與「預期健康狀況」分別上升2.13點及2.92點，顯示民眾對未來生活品質的評價略有改善。

吳大任表示，「未來半年就業機會」指標上揚，主因整體出口持續成長帶動動能，加上畢業季結束、勞動供給減少，淡化了無薪假增加的不利影響。服務業仍是國內最大就業族群，隨著股市上漲、家庭所得提升，內需活動熱絡、業者增聘人力，形成就業回穩的支撐。不過，整體仍屬溫和回升，顯示就業情勢止跌回穩，但尚未全面轉強。

針對「未來半年投資股票時機」指標大幅下滑，吳大任指出，台股創高雖反映經濟表現不錯，但民眾居高思危，擔心高檔修正風險，加上美國232條款半導體關稅與台美談判結果仍未明朗，外部變數使投資人轉趨保守，認為現階段風險偏高、非進場時點，導致分數明顯下滑。他強調，這並非股民對台股失去信心，而是認為短線評價過高、傾向暫時觀望。

台股

相關新聞

三商美邦人壽攻漲停 玉山金併購壽險夢引爆多空對決

今（27）日金融股盤面掀起併購旋風，三商美邦人壽（2867）早盤開高走強，隨即鎖住漲停價7.39元，買單一度超過50萬張...

台股衝上28,000點 法人：多頭行情小不易但要小心這個跡象

台股在連假過後一舉衝破28,000點，一度飆升至28,196.33點，盤中大漲逾500點，再創下歷史新高，後市是否持續往...

美中和緩、台股跳空開高 盤中一度大漲664點至28,196點 再創盤中歷史高

上周五美股四大指數均收紅，其中以費半指數上漲1.8%最高，加上美中貿易談判出現正面進展，也激勵台股27日跳空開高，盤中一...

台股大漲創新高 10月國人投資股票時機信心卻暴跌15點

中央大學台灣經濟發展研究中心今日發布10月消費者信心指數（CCI）總指數63.96點，較上月下降0.73點，其中五大指數...

電子權值股帶頭衝 台股創新高拚站穩28000點

台灣連假期間，美股創新高。台積電今天開盤觸及歷史最高價1500元，台股早盤大漲逾600點，首度站上28000點大關，改寫...

