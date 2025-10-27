美中和緩、台股跳空開高 盤中一度大漲664點至28,196點 再創盤中歷史高
上周五美股四大指數均收紅，其中以費半指數上漲1.8%最高，加上美中貿易談判出現正面進展，也激勵台股27日跳空開高，盤中一度大漲664點至28,196點，再次刷新盤中歷史新高價，而且一舉來到28,000點關卡之上。台積電則是盤中最高上漲50元至1,500元。
台新投顧指出，AI產業持續熱絡，推升AI相關供應鏈股價漲幅居前。本周北美四大CSP與蘋果將公告上季財報與本季展望，CSP資本支出為關注高點。目前市場對AI產業期望高，若營運展望略低於預期，恐將引起大幅波動。考量股價波動風險，短線上對AI相關供應鏈不宜過度追高，拉回整理後再行進場。非電子方面，塑化、營建、運動、航運等族群基期低，且有轉機題材，可波段操作。能源與軍工受惠政策加持，可留意整理後轉強的切入點。
