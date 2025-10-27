快訊

Chrome慘了！外媒實測ChatGPT Atlas瀏覽器「4點優勢」大勝

川習會前新華社發「鍾台文」：認同兩岸一家人就可對話溝通

必勝客突發人事異動掀熱議！「2位年資逾20年同仁將解職」 涉及全台50間門市

美中貿易談判亮曙光 街口黃豆ETF漲逾2%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

期街口S&P黃豆（00693U）27日盤中上漲逾2%，法人認為，美中貿易談判亮曙光，預計黃豆將有一波反彈波段。

根據彭博新聞之報導，芝加哥期貨交易所（CBOT）黃豆期貨10月27日開盤上漲1.7%，創下五個月新高。此前，美國財政部長史考特·貝森特表示，根據兩國即將達成的貿易協定，中國大陸將『大量』購買黃豆。

農產品是美中貿易談判代表周末就一系列爭議問題達成的共識之一，這為唐納德·川普和習近平領導人最終達成協議和緩解全球市場緊張局勢奠定了基礎。預計兩國領導人將於本週稍晚在韓國亞太經合組織峰會期間舉行會晤。

北京已將黃豆貿易作為中美貿易戰的籌碼，轉而選擇從巴西和阿根廷進口。而由於最大消費國的退出，美國農民正遭受財務壓力，他們亦敦促華盛頓與中國達成協議。

街口投信表示，以黃豆為例，全球貿易高度依賴美國這個最大出口國和中國大陸這個最大買家。黃豆的特殊性在於其在全球貿易中的戰略地位，它是大陸最大的採購商品之一，同時美國是其最大的主要供應國；由此可見，美中關係的重要性與決定性。受美中關稅戰新聞和市場情緒推動，投資人可留意這波短期的波動進行動態操作。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

美國財長：將與中國就稀土和大豆達成協議

美中經貿磋商取得進展 專家：衝突降溫...有利陸經濟

川普亞洲行 金融市場關注四議題

全球市場觀測站／日政局趨穩 股價向上

相關新聞

AI帶頭漲！當不了台積電員工改當股東 達人：0050、00905...改變社畜命

今天股市持續大漲，牛市格局延續。此次AI帶起的企業獲利成長應能維持數年，不至於出現類似2000年的網路泡沫；畢竟網路泡沫時，科技業其實沒有實質獲利支撐，而是靠本夢比吹出來的，泡沫破裂是遲早的事。 台灣做為重要的科技供應鏈，股市與經濟勢必受惠，而您有從中得益嗎？今年的股市走的出乎意料的好，股市大漲代表經濟好嗎？ 版主認為，股市和經濟之間理應存在相關性，但這種相關性並非簡單的同步漲跌。 股市反應的是投資人對未來的預期，當股市上漲時，可能預示著經濟即將步入復甦成長；當股市開始下跌時，可能預示著經濟即將陷入衰退。 股市藉由預期和信心機制影響經濟，但同時也受經濟基本面的影響，但兩者之間的時間差和複雜性，使得單純依賴股市來判斷經濟全貌有其盲點。 總的來說，股市的長期走勢與經濟的關係，就像德國投資大師科斯托蘭尼提出的「狗與主人」概念，長期股市不可能背離經濟基本面，唯有強勁的經濟動能才能支撐股市不斷上漲。

群聯飆破千元在望！5檔ETF重倉超過5％ 小資族搶搭AI致富列車

記憶體產業前景樂觀，受美國指標廠美光(Micron)股價於24日刷新歷史紀錄激勵，台系記憶體族群今(27)日同步走強。其中，NAND控制晶片大廠群聯(8299)在AI商機與外資調升評等的雙重利多催化下

0056首領息346元！真星華「這只是熱身」：明年開始每季加碼10張

0056買400股 上周第一次買400股不小心參加除息，大概有股息346元。這次的除息，因為買股未滿一季，且只有零股，當作熱身，納入115年1月除息及2月領息那次的第1季度小結去檢視。 目前各種條

00918早盤衝上22.97元再度順利填息！高股息黑馬含息報酬率突破100％

雖然多數台灣投資人選擇高股息ETF時看重配息能力，但法人提醒，投資人也絕對不能忽視含息報酬率表現。在配息的同時，含息報酬率還能持續上漲，才能顯示一檔高股息ETF的真實力，而不是只會拿投資人的錢從左口袋

00940放了1年半僅賺1104元！知美「不再買進」：2點沒達標失去投資價值

做夢也沒有想到，2024年買進的00940，放著放著竟然開始賺錢了！ 台股已經創新高，但是00940還是沒有成功回到發行價，曾經快要突破百萬的受益人數，短短一年半的時間裡就有超過37萬人選擇離開。 過去常常有人說，00940是因為在台股的高點發行，所以績效表現才會看起來不好，但是事實真的是這個樣子嗎？

不要重押全都台股！但若從0050或006208開始可以？Ffaarr：比什麼都不做要好

雖然我在這常常建議不要重押全押台股，但我非常同意剛要加入指數化投資的人，如果一時還沒心理準備作複委託或買海外標的，可以先從台股ETF，例如0050或006208開始。 首先，指數化投資的路很長，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。