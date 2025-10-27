美中貿易談判亮曙光 街口黃豆ETF漲逾2%

期街口S&P黃豆（00693U）27日盤中上漲逾2%，法人認為，美中貿易談判亮曙光，預計黃豆將有一波反彈波段。

根據彭博新聞之報導，芝加哥期貨交易所（CBOT）黃豆期貨10月27日開盤上漲1.7%，創下五個月新高。此前，美國財政部長史考特·貝森特表示，根據兩國即將達成的貿易協定，中國大陸將『大量』購買黃豆。

農產品是美中貿易談判代表周末就一系列爭議問題達成的共識之一，這為唐納德·川普和習近平領導人最終達成協議和緩解全球市場緊張局勢奠定了基礎。預計兩國領導人將於本週稍晚在韓國亞太經合組織峰會期間舉行會晤。

北京已將黃豆貿易作為中美貿易戰的籌碼，轉而選擇從巴西和阿根廷進口。而由於最大消費國的退出，美國農民正遭受財務壓力，他們亦敦促華盛頓與中國達成協議。

街口投信表示，以黃豆為例，全球貿易高度依賴美國這個最大出口國和中國大陸這個最大買家。黃豆的特殊性在於其在全球貿易中的戰略地位，它是大陸最大的採購商品之一，同時美國是其最大的主要供應國；由此可見，美中關係的重要性與決定性。受美中關稅戰新聞和市場情緒推動，投資人可留意這波短期的波動進行動態操作。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。