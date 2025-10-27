台股大漲創新高 10月國人投資股票時機信心卻暴跌15點

中央大學台灣經濟發展研究中心今日發布10月消費者信心指數（CCI）總指數63.96點，較上月下降0.73點，其中五大指數都上升，但投資股票時機信心暴跌15.16點，與今天台股大漲攻上28000點形成巨大反差。中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任解讀，投資台股信心下跌不代表對台股沒信心，而是反映對台股處於高檔的風險意識，「美國總統川普變來變去，股民很有經驗，懂得居高思危」。

他示警，台股今天上漲行情來自美中貿易衝突緩解，但「AI泡沫隨時可能爆發」，大家目前進入AI投資惡性競爭，一旦泡沫出現，美國經濟就會跟著破滅，台灣也會嚴重受傷，「通常最樂觀時候，表示有很多在風險形成」。

中央大學信心指數今年3月以來呈現下滑趨勢，9月出現止跌回升跡象，但10月再度轉為下跌。10月CCI指數63.96點，其中五項指標包括物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、購買耐久性財貨全數上升，但因為投資股票時機大跌拖累，因此總指數較9月下降0.73點。

上升幅度最多的指標為「未來半年就業機會」，本月調查為69.58點，較上月上升2.51點。上升幅度第二的指標為「未來半年物價水準」，本月調查32.22點，較上月上升2.27點。另外與國人對經濟信心指標相關的「未來半年家庭經濟狀況」及「未來半年國內經濟景氣」，10月都上升2.17點。

唯一下降指標為「未來半年投資股票時機」，本月調查36.52點，較上月大降15.16點。

調查結果股市投資信心最低，台股今天卻氣勢如竹，吳大任表示有兩大原因。一是各界預期美國聯準會本周會降息，且美國勞動市場有些狀況，聯準會未來繼續降息，由於台股與美股連動性強，美股上周大漲帶動台股今天漲勢。

其二則是美中貿易談判有結果，吳大任表示，這與5月台股因美中談判出現曙光大漲雷同，由於台灣零組件無論進出口主要都是在中國組裝後後賣到各國，其中主要市場美國，如果美中易衝突，台灣大受影響，但美中緩和，未來中國對台零組件需求會繼續，對台股也是很大利多。但是川普變來變去，股民也很有經驗，懂得居高思危，對於未來半年是否為投資台股好時機，會考慮指數已經很高了，一旦修正損失慘重，過高會被認為是風險，所以指數創新高，民眾信心反而下降。

對於股市在AI帶動下不斷創新高，吳大任示警，AI泡沬化隨時會爆，因為很多分析報告看出企業過度投資，但未轉為營收與獲利，美國幾個重量級企業帶動競爭，但最後會碰到瓶頸，例如輝達每一、二年有新的晶片投資，成本很高，大家進入AI投資惡性競爭，創造的經濟泡沬很可怕，一旦破滅，美國經濟受傷，台灣一定被波及。

他說，AI應用非常多，但在過程中拚命投資，極可能重演2000年網路泡沬化，美國經濟走弱才要降息，如果最終需求不是很強，將來投資回收很困難，萬一美國經濟走弱程度快，很多廠商難以應變，通常最樂觀時，代表有很多風險在形成。

此次調查購買房地產時機止跌回升，本月調查結果90.42點，較上月上升1.48點。吳大任表示，房地產目前買方處在觀望情緒，雖然交易量萎縮，但台灣股市、出口都創新高，支撐房價，過去建商賺很多錢又不急著降價，這次信心回升，是買方希望房價大幅下跌才出手。