輝達 GTC DC將揭幕！黃仁勳釋 AI 風向 鴻海、廣達等暖場盼佳音

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
輝達美東時間27日至29日將首度在華府舉辦GTC大會（GTC DC），聚焦AI創新現況、代理AI產業發展、美國AI基礎建設生態系、AI在科學與量子運算應用，及AI在機器人和製造業運用等五大議題。路透
AI話題再度點燃市場熱情！AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）將於美東時間27日至29日舉行年度GTC DC大會，此次首度移師美國首都華盛頓特區，象徵AI已上升至國家戰略層級。法人指出，輝達此舉意在強化與政策面對接，預料將釋出AI創新、AI代理、美國AI基建、以及AI在機器人、製造業、量子運算等多項應用藍圖，市場期待執行長黃仁勳於28日的主題演講揭示AI新架構與產業合作方向。

隨輝達大會登場在即，AI概念股提前暖身。台積電（2330）27日追平歷史天價1,500元，鴻海（2317）觸及249元再創波段高，廣達（2382）勁揚逾4%、重返300元大關，台達電（2308）、光寶科（2301）、金像電（2368）、緯創（3231）、英業達（2356）等伺服器與AI鏈成員紛紛走強。法人預期，若黃仁勳再拋出新亮點，AI族群有望成為台股多頭新引擎。

此外，波若威（3163）受惠輝達CPO（共同光學封裝）技術題材，今年下半年已開始小量試產，明年將逐步放量出貨，早盤股價彈升逾4%。法人看好，隨輝達持續強化AI網通架構，波若威切入FAU、MPO與光纖組件等產品線，可望直接受惠。

另一方面，AI伺服器核心供應商鴻海營運表現亮眼，9月營收8,370億元、創單月歷史新高，前三季累計達5.4兆元、年增16.2%。法人指出，隨輝達GB200、GB300系列AI伺服器量產出貨，鴻海第4季伺服器營收將再衝高。國際投行更評估，鴻海已成功從傳統組裝商，升級為AI生態系核心夥伴。

法人分析指出，輝達即將登場的GTC DC大會有望成為市場觀察焦點，若釋出新一波AI應用或技術訊息，相關題材可能帶動投資情緒回溫。預期資金動能將持續關注記憶體、PCB、IC設計及半導體等族群，但整體表現仍需視大會內容及市場反應而定。法人認為，AI族群短線題材性強，若消息面配合順利，台股多頭氛圍有望獲得支撐。

AI 輝達

相關新聞

CPI低於預期...準備迎接降息？辣媽「10月降1碼機率大增」：但追高小心

原訂10月15日公布的9月通膨報告，因美國政府預算僵局導致BLS（勞工統計局）部分部門關閉，僅針對社會安全生活成本調整（COLA）緊急發布數據。 下一次（10月CPI）預計將無法按時公布，這是史上首次。 在9月核心消費者物價指數（Core CPI）的部分，月增僅0.2%，是連續三個月放緩，年增率為4.1%，主要因為「住房成本」漲幅顯著回落，為自2021年初以來最小增幅。 那市場是如何解讀CPI數據，以及聯準會動向呢？彭博經濟學家指出：「這份CPI報告溫和到足以讓10月降息幾乎成定局，12月也很有可能再次降息。」。

美中和緩、台股跳空開高 盤中一度大漲664點至28,196點 再創盤中歷史高

上周五美股四大指數均收紅，其中以費半指數上漲1.8%最高，加上美中貿易談判出現正面進展，也激勵台股27日跳空開高，盤中一...

台股大漲創新高 10月國人投資股票時機信心卻暴跌15點

中央大學台灣經濟發展研究中心今日發布10月消費者信心指數（CCI）總指數63.96點，較上月下降0.73點，其中五大指數...

電子權值股帶頭衝 台股創新高拚站穩28000點

台灣連假期間，美股創新高。台積電今天開盤觸及歷史最高價1500元，台股早盤大漲逾600點，首度站上28000點大關，改寫...

輝達 GTC DC將揭幕！黃仁勳釋 AI 風向 鴻海、廣達等暖場盼佳音

AI話題再度點燃市場熱情！AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）將於美東時間27日至29日舉行年度GTC DC大會，此次首度移...

Fed十月會議有望再降1碼 DWS：停擺效應讓就業風險高於通膨

DWS首席美國經濟學家 Christian Scherrmann 於聯準會（Fed）10月聯邦公開市場委員會（FOMC）...

