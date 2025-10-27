輝達 GTC DC將揭幕！黃仁勳釋 AI 風向 鴻海、廣達等暖場盼佳音

AI話題再度點燃市場熱情！AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）將於美東時間27日至29日舉行年度GTC DC大會，此次首度移師美國首都華盛頓特區，象徵AI已上升至國家戰略層級。法人指出，輝達此舉意在強化與政策面對接，預料將釋出AI創新、AI代理、美國AI基建、以及AI在機器人、製造業、量子運算等多項應用藍圖，市場期待執行長黃仁勳於28日的主題演講揭示AI新架構與產業合作方向。

隨輝達大會登場在即，AI概念股提前暖身。台積電（2330）27日追平歷史天價1,500元，鴻海（2317）觸及249元再創波段高，廣達（2382）勁揚逾4%、重返300元大關，台達電（2308）、光寶科（2301）、金像電（2368）、緯創（3231）、英業達（2356）等伺服器與AI鏈成員紛紛走強。法人預期，若黃仁勳再拋出新亮點，AI族群有望成為台股多頭新引擎。

此外，波若威（3163）受惠輝達CPO（共同光學封裝）技術題材，今年下半年已開始小量試產，明年將逐步放量出貨，早盤股價彈升逾4%。法人看好，隨輝達持續強化AI網通架構，波若威切入FAU、MPO與光纖組件等產品線，可望直接受惠。

另一方面，AI伺服器核心供應商鴻海營運表現亮眼，9月營收8,370億元、創單月歷史新高，前三季累計達5.4兆元、年增16.2%。法人指出，隨輝達GB200、GB300系列AI伺服器量產出貨，鴻海第4季伺服器營收將再衝高。國際投行更評估，鴻海已成功從傳統組裝商，升級為AI生態系核心夥伴。

法人分析指出，輝達即將登場的GTC DC大會有望成為市場觀察焦點，若釋出新一波AI應用或技術訊息，相關題材可能帶動投資情緒回溫。預期資金動能將持續關注記憶體、PCB、IC設計及半導體等族群，但整體表現仍需視大會內容及市場反應而定。法人認為，AI族群短線題材性強，若消息面配合順利，台股多頭氛圍有望獲得支撐。