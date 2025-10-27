聽新聞
0:00 / 0:00
Fed十月會議有望再降1碼 DWS：停擺效應讓就業風險高於通膨
DWS首席美國經濟學家 Christian Scherrmann 於聯準會（Fed）10月聯邦公開市場委員會（FOMC）會議前發表前瞻評論指出，儘管缺乏最新經濟數據支撐，決策官員仍可能選擇再降息1碼（25個基點），顯示政策當局對經濟下行風險的擔憂已超越通膨顧慮。
他分析，近期美國政府關門導致官方統計資料中斷，使決策過程面臨極大不確定性。雖然表面上在「無數據」狀況下降息似乎不合常理，但Fed內部評估指出，勞動市場自上月以來並無明顯惡化。然而，數十萬名聯邦員工被迫休假，停擺效應可能進一步波及私營部門，導致就業下行風險高於通膨上行風險。
Scherrmann指出，通膨走勢仍不明朗，但企業普遍避免將關稅成本轉嫁至消費端，以維持需求穩定。另一方面，部分信貸市場持續疲弱，引發市場對金融體系健康度的疑慮。這些因素可能成為聯準會進一步降息、甚至提前結束量化緊縮（QT）的關鍵理由。目前市場價格已大致反映下次降息預期，顯示投資人對政策寬鬆態勢已抱持共識。
展望12月，Fed的最新點陣圖顯示再降息仍為主流預測，但支持者僅略多於反對者，反映內部意見分歧。部分官員警告，若政府停擺結束、數據恢復發布，通膨壓力可能再度浮現，使市場對快速降息的預期修正。若政治僵局未解、財政支出結構未優化，潛在風險恐延續至2026年初。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言