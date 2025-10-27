快訊

Chrome慘了！外媒實測ChatGPT Atlas瀏覽器「4點優勢」大勝

川習會前新華社發「鍾台文」：認同兩岸一家人就可對話溝通

必勝客突發人事異動掀熱議！「2位年資逾20年同仁將解職」 涉及全台50間門市

聽新聞
0:00 / 0:00

電子權值股帶頭衝 台股創新高拚站穩28000點

中央社／ 台北27日電
美股在台股休市期間23日與24日持續攀高，台積電27日開盤站上1500元，平歷史最高價，上漲50元，帶領台股早盤大漲逾600點，一舉飛躍28000點大關，改寫新高，最高至28196點。中央社
美股在台股休市期間23日與24日持續攀高，台積電27日開盤站上1500元，平歷史最高價，上漲50元，帶領台股早盤大漲逾600點，一舉飛躍28000點大關，改寫新高，最高至28196點。中央社

台灣連假期間，美股創新高。台積電今天開盤觸及歷史最高價1500元，台股早盤大漲逾600點，首度站上28000點大關，改寫新高，盤中漲勢稍微收斂至約500點，電子權值股強勢。

10時42分左右，加權指數上漲521點，為28053點，成交值約新台幣3127億元。

3大權值股同步勁揚，台積電最多上漲50元至1500元；鴻海盤中最多上漲10元至249元；台達電最多大漲55元至1065元。

資金高度朝科技股傾斜，台股大漲，金融指數卻陷入平盤下。玉山金傳出擬併購三商美邦人壽，玉山金盤中重跌逾8%，跌破30元大關；三商壽則攻上漲停板7.39元。

第一金投信基金經理人張正中分析，現在市場擔心泡沫，又怕錯過高點，惟台股在AI趨勢領軍下，主要指數站上各期均線之上，呈現標準多頭格局。

張正中觀察基本面，9月台灣出口年成長率高達33.8%，主要來自AI相關產業驅動，其中半導體年成長27%、資通訊年成長86.88%，電子零組件成長25.6%。接下來包括微軟、臉書、Google、亞馬遜，及蘋果等美國重級科技股將公布財報，台廠法說會也將陸續登場，成為觀察重點。

張正中提醒，股市高檔波動幅度加大，但在美股4大指數持續創高引領下，台股有望跟著闖關攻高，預設高點可能錯過長波段行情。不過現階段台股呈現1個市場2個行情，AI與非AI基本面及股價表現差異大，看好電子股仍是台股主力投資標的。

延伸閱讀

搶親失敗的中信金（2891）上漲、玉山金卻獨自垂淚！陳重銘：股價兩樣情

玉山金（2884）收購三商壽掀熱議！投資人：短期看空、長期看多

不要重押全都台股！但若從0050或006208開始可以？Ffaarr：比什麼都不做要好

玉山金（2884）出價8元換股收購三商壽！老牛提三大挑戰：代價恐不小

相關新聞

CPI低於預期...準備迎接降息？辣媽「10月降1碼機率大增」：但追高小心

原訂10月15日公布的9月通膨報告，因美國政府預算僵局導致BLS（勞工統計局）部分部門關閉，僅針對社會安全生活成本調整（COLA）緊急發布數據。 下一次（10月CPI）預計將無法按時公布，這是史上首次。 在9月核心消費者物價指數（Core CPI）的部分，月增僅0.2%，是連續三個月放緩，年增率為4.1%，主要因為「住房成本」漲幅顯著回落，為自2021年初以來最小增幅。 那市場是如何解讀CPI數據，以及聯準會動向呢？彭博經濟學家指出：「這份CPI報告溫和到足以讓10月降息幾乎成定局，12月也很有可能再次降息。」。

美中和緩、台股跳空開高 盤中一度大漲664點至28,196點 再創盤中歷史高

上周五美股四大指數均收紅，其中以費半指數上漲1.8%最高，加上美中貿易談判出現正面進展，也激勵台股27日跳空開高，盤中一...

台股大漲創新高 10月國人投資股票時機信心卻暴跌15點

中央大學台灣經濟發展研究中心今日發布10月消費者信心指數（CCI）總指數63.96點，較上月下降0.73點，其中五大指數...

電子權值股帶頭衝 台股創新高拚站穩28000點

台灣連假期間，美股創新高。台積電今天開盤觸及歷史最高價1500元，台股早盤大漲逾600點，首度站上28000點大關，改寫...

輝達 GTC DC將揭幕！黃仁勳釋 AI 風向 鴻海、廣達等暖場盼佳音

AI話題再度點燃市場熱情！AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）將於美東時間27日至29日舉行年度GTC DC大會，此次首度移...

Fed十月會議有望再降1碼 DWS：停擺效應讓就業風險高於通膨

DWS首席美國經濟學家 Christian Scherrmann 於聯準會（Fed）10月聯邦公開市場委員會（FOMC）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。