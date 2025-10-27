電子權值股帶頭衝 台股創新高拚站穩28000點

台灣連假期間，美股創新高。台積電今天開盤觸及歷史最高價1500元，台股早盤大漲逾600點，首度站上28000點大關，改寫新高，盤中漲勢稍微收斂至約500點，電子權值股強勢。

10時42分左右，加權指數上漲521點，為28053點，成交值約新台幣3127億元。

3大權值股同步勁揚，台積電最多上漲50元至1500元；鴻海盤中最多上漲10元至249元；台達電最多大漲55元至1065元。

資金高度朝科技股傾斜，台股大漲，金融指數卻陷入平盤下。玉山金傳出擬併購三商美邦人壽，玉山金盤中重跌逾8%，跌破30元大關；三商壽則攻上漲停板7.39元。

第一金投信基金經理人張正中分析，現在市場擔心泡沫，又怕錯過高點，惟台股在AI趨勢領軍下，主要指數站上各期均線之上，呈現標準多頭格局。

張正中觀察基本面，9月台灣出口年成長率高達33.8%，主要來自AI相關產業驅動，其中半導體年成長27%、資通訊年成長86.88%，電子零組件成長25.6%。接下來包括微軟、臉書、Google、亞馬遜，及蘋果等美國重級科技股將公布財報，台廠法說會也將陸續登場，成為觀察重點。

張正中提醒，股市高檔波動幅度加大，但在美股4大指數持續創高引領下，台股有望跟著闖關攻高，預設高點可能錯過長波段行情。不過現階段台股呈現1個市場2個行情，AI與非AI基本面及股價表現差異大，看好電子股仍是台股主力投資標的。