CPI低於預期...準備迎接降息？辣媽「10月降1碼機率大增」：但追高小心

CPI低於預期、降息預期持續升溫

原訂10月15日公布的9月通膨報告，因美國政府預算僵局導致BLS（勞工統計局）部分部門關閉，僅針對社會安全生活成本調整（COLA）緊急發布數據。

下一次（10月CPI）預計將無法按時公布，這是史上首次。

在9月核心消費者物價指數（Core CPI）的部分，月增僅0.2%，是連續三個月放緩，年增率為4.1%，主要因為「住房成本」漲幅顯著回落，為自2021年初以來最小增幅。

那市場是如何解讀CPI數據，以及聯準會動向呢？彭博經濟學家指出：「這份CPI報告溫和到足以讓10月降息幾乎成定局，12月也很有可能再次降息。」。

市場目前預期：

10月降息1碼（0.25%）機率大增 12月再次降息的可能性上升

但為何10年期美債殖利率沒有繼續大跌？儘管CPI低於預期，10年期美債殖利率在10月25日（週五）卻未出現大幅下跌，可能原因包括：

1.市場已提前反映通膨放緩預期，殖利率先前已降至約4.0%，反應空間有限。 2.其他風險因素干擾情緒，如地緣政治、債券供需失衡、政府關門的不確定性。

市場對聯準會降息幅度仍持保留態度，即使CPI溫和，但預期Fed採取「慢步調降息」，殖利率未必立即大跌。

到底殖利率是否還有下滑空間？我自己偏向謹慎樂觀，還是需要看未來更多數據來判定。

現在還能不能進場買美債呢？

如果是長期配置，想要股債平衡，或是想要趁利率高點領息的話，我認為仍可以分批進場。但如果純粹想要賺取資本利得的話，就要能承受短期波動，也要有耐心慢慢等待。

很多人一等已經2年多了，雖然中間波動大，但債券有固定配息的特性，這部分確實會讓投資比較心安一些。

所以，還是看個人投資目的，還有你是否真的了解這商品，它價格變動背後的因素，再來考慮是否投資。

◎本文內容已獲 辣媽Shania、辣媽聊財經 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。