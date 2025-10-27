三商美邦人壽併購題材發酵 股價強攻漲停
三商美邦人壽今（27）日早盤爆量強攻漲停，股價衝上7.39元，買單一度超過50萬張排隊，成為盤面焦點。市場傳出，玉山金控擬以每股約8.2元的價格，拿下三商壽全數股權，換算總金額約467億元，激勵市場買盤湧入。
此利多同時也帶動相關股價上漲，三商投控股價也攻頂，買氣火熱，直奔漲停鎖死，市場瘋搶主因在於旗下三商美邦人壽傳出「出嫁」利多，玉山金以高溢價出手，帶動三商集團股全面歡慶。
旗下三商餐飲同步表現亮眼，盤中股價最高達42.95元，漲幅4.5%；三商家購早盤亦一度漲近3%。
據了解，此次收購將採「換股」方式進行，並以三商壽10月23日收盤價6.72元為基準，等於開出超過兩成溢價。法人指出，消息曝光後，市場解讀為三商壽股東可望「用高價出場」，因此股價迅速拉漲，成交量瞬間放大。
業界人士認為，此次若順利完成，將成為繼台新金、新光金整併後，金融圈另一樁重量級併購案。短線上，市場焦點仍集中在主管機關核准與換股比例細節，預料在正式公告前，三商壽股價仍將維持高檔震盪。
