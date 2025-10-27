電子代工龍頭鴻海創18年新高 相關ETF勁揚

快訊

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

台股AI供應鏈熱度再升溫，電子代工龍頭鴻海於10月20日股價強勢，創下近18年新高，市值直逼台積電，成為市場最耀眼的權值股。鴻海憑藉在AI伺服器與基礎建設領域的深耕布局，成功搶占全球AI供應鏈關鍵位置，展現台灣在全球科技產業鏈中的核心競爭力。

鴻海的強勢表現不僅反映市場對其基本面與長期成長潛力的高度認同，更為台股AI概念永豐智能車供應鏈ETF（00901）注入強勁動能。以「一鍵布局AI產業」為核心策略，涵蓋半導體、伺服器、雲端運算等關鍵領域，讓投資人輕鬆掌握AI革命的多元商機。

法人指出，鴻海在AI伺服器製造、數據中心建設等領域具備全球領先優勢，隨著OpenAI等國際大廠積極擴張算力需求，鴻海有望優先取得大型AI基礎建設訂單，營運成長動能強勁。預估至2026年，AI伺服器將成為鴻海主要獲利引擎，搭配雲端服務商（CSP）與「星際之門」等重量級專案啟動，股價可望再創高峰。

此外，輝達即將推出的Vera Rubin架構若採標準化與Consign交易模式，將進一步提升鴻海代工獲利能力，強化其在AI供應鏈中的關鍵地位。市場普遍看好鴻海長線表現，認為其成長故事才正要展開。

鴻海作為00901的重要成分股之一，受益匪淺。隨著AI技術快速普及，全球對AI硬體與基礎建設需求持續井噴，00901憑藉精準選股策略，成為投資人參與AI時代的絕佳管道。無論是短線操作或長期布局，00901都能助投資人掌握AI產業紅利，搭上科技未來的順風車。

台灣在全球AI供應鏈中扮演不可或缺的角色，台灣AI供應鏈的強勢崛起正是最佳例證。透過00901，投資人不僅能參與台廠成長軌跡，更能全面布局全球AI產業鏈，共享AI世代的無限可能。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

AI 鴻海

