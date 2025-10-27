快訊

AI假醫師影片流竄！別讓「假健康資訊」害了真性命 專家授3招防範

「粉盒大王」兒9億CEO與美甲師陳屍家中 臉書穩交女友非同一人

金市、股市上演狂歡盛宴 背後竟是FOMO作祟

聽新聞
0:00 / 0:00

傳玉山金以每股8.2元迎娶 三商壽鎖漲停追買單近30萬張但玉山金卻重挫

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
三商壽。圖／本報資料照片
三商壽。圖／本報資料照片

三商美邦人壽（2867）出售案二強爭搶，市場傳出玉山金（2884）將以每股8.2元、合計約467億元的價格迎娶三商壽，27日三商壽跳空以漲停7.39元開出後鎖死，漲停及市價排隊買單近30萬張，不過，玉山金卻是開低走低， 盤中重挫逾7%。

三商壽出售案在23日由玉山金、中信金（2891）出價後，最後傳出玉山金以每股8.2元超過中信金約每股7.7至7.8元，成功拿下三商壽；據了解，三商壽最快27日召開臨時董事會討論，之後將公告董事會決議。

玉山金旗下已有銀行、證券、創投等子公司，今年7月1日完成保德信投信91.2%股權的股權交割，且在10月更名為玉山投信，可說是僅缺壽險業務；根據各金控財報，玉山金若順利併購三商壽，資產規模將從目前4.2兆元增至5.8兆元，在金控排名將前進到第六名。

三商壽27日在連假後的首日一開盤就跳空以漲停7.39元開出後鎖死，漲停及市價排隊買單近30萬張；玉山金早盤以31.1元開低， 跌幅4.74%， 股價一度下滑至29.9元， 跌幅8.42%，盤中跌幅逾7%；不過中信金則是上漲表現。

玉山金 三商壽

延伸閱讀

記憶體熱到一天一個價！南亞科、旺宏、群聯聯袂漲停

玉山金（2884）出價8元換股收購三商壽！老牛提三大挑戰：代價恐不小

三商壽嫁給玉山金 最快27日開董事會

玉山金（2884）吃下三商壽…股民猶豫要不要「一鍵出清」？網友意見兩極

相關新聞

三商美邦人壽併購題材發酵 股價強攻漲停

三商美邦人壽今（27）日早盤爆量強攻漲停，股價衝上7.39元，買單一度超過50萬張排隊，成為盤面焦點。市場傳出，玉山金控...

傳玉山金以每股8.2元迎娶 三商壽鎖漲停追買單近30萬張但玉山金卻重挫

三商美邦人壽（2867）出售案二強爭搶，市場傳出玉山金（2884）將以每股8.2元、合計約467億元的價格迎娶三商壽，2...

人壽溢價出嫁 三商集團股價飆了！這檔百貨股跳空漲停委買高掛近2萬張

三商投控（2905）27日股價攻頂，盤中湧現近2萬張委買單、買氣火熱，直奔漲停鎖死，市場瘋搶主因在於旗下三商美邦人壽傳出...

台股強勢開高 挑戰28200點

連假期間，美股表現突出，台股今日開盤強勢回應，大漲654點開出，挑戰28200點。權值股帶動大盤，台積電上漲40元開出，...

台股早盤越過28,000點、大漲逾600點刷新高 台積電走揚50元再戰新高

台股27日開盤指數上漲497.62點，開盤指數為28,029.88；多頭續攻再拉高，指數大漲超過600點。台積電（233...

台股三利多助攻 四大名師看好後市…大盤本周衝關28K

美股在台股光復節連假休市期間大漲，加上美中緊張關係有望隨著「川習會」展開而緩解，配合美國聯準會可望再度降息，三利多將催化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。