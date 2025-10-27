傳玉山金以每股8.2元迎娶 三商壽鎖漲停追買單近30萬張但玉山金卻重挫

三商美邦人壽（2867）出售案二強爭搶，市場傳出玉山金（2884）將以每股8.2元、合計約467億元的價格迎娶三商壽，27日三商壽跳空以漲停7.39元開出後鎖死，漲停及市價排隊買單近30萬張，不過，玉山金卻是開低走低， 盤中重挫逾7%。

三商壽出售案在23日由玉山金、中信金（2891）出價後，最後傳出玉山金以每股8.2元超過中信金約每股7.7至7.8元，成功拿下三商壽；據了解，三商壽最快27日召開臨時董事會討論，之後將公告董事會決議。

玉山金旗下已有銀行、證券、創投等子公司，今年7月1日完成保德信投信91.2%股權的股權交割，且在10月更名為玉山投信，可說是僅缺壽險業務；根據各金控財報，玉山金若順利併購三商壽，資產規模將從目前4.2兆元增至5.8兆元，在金控排名將前進到第六名。

三商壽27日在連假後的首日一開盤就跳空以漲停7.39元開出後鎖死，漲停及市價排隊買單近30萬張；玉山金早盤以31.1元開低， 跌幅4.74%， 股價一度下滑至29.9元， 跌幅8.42%，盤中跌幅逾7%；不過中信金則是上漲表現。