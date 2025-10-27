快訊

AI假醫師影片流竄！別讓「假健康資訊」害了真性命 專家授3招防範

「粉盒大王」兒9億CEO與美甲師陳屍家中 臉書穩交女友非同一人

金市、股市上演狂歡盛宴 背後竟是FOMO作祟

聽新聞
0:00 / 0:00

人壽溢價出嫁 三商集團股價飆了！這檔百貨股跳空漲停委買高掛近2萬張

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
三商美邦人壽。（本報資料照片）
三商美邦人壽。（本報資料照片）

三商投控（2905）27日股價攻頂，盤中湧現近2萬張委買單、買氣火熱，直奔漲停鎖死，市場瘋搶主因在於旗下三商美邦人壽傳出「出嫁」利多，玉山金以高溢價出手，帶動三商集團股全面歡慶。

三商投控今日開盤即跳空漲停，成為盤面焦點強勢股。集團旗下三商餐飲（7705）同步表現亮眼，盤中股價最高達42.95元，漲幅4.5%；三商家購（2945）早盤亦一度漲近3%，形成集團聯動上攻氣勢。

市場消息指出，玉山金以每股8.2元出價，超越中信金（2891）約7.7至7.8元報價，成功拿下三商美邦人壽，溢價幅度達22%，高於市場預期，亦凸顯玉山金爭取壽險版圖的決心。推估交易完成後，三商美邦人壽將取得約9%玉山金持股，三商投控及其主要股東陳家、翁家合計持有三商美邦約五成股權，換算下來，未來可望轉換為約5%的玉山金股權，晉升為其主要股東之一。

根據三商投控公告資料，旗下持有三商美邦人壽18億4,695萬股，投資金額約102.49億元，持股比例達31.31%。

法人指出，此次玉山金高價搶親不僅釋放市場資產重估效應，也使三商投控帳上潛在利益大幅增加，未來若成功完成換股，將擁有金融業具指標性的戰略持股，資產價值有望再被市場重估，是股價上漲主因。

玉山金 三商美邦人壽

延伸閱讀

玉山金（2884）出價8元換股收購三商壽！老牛提三大挑戰：代價恐不小

三商壽嫁給玉山金 最快27日開董事會

玉山金（2884）吃下三商壽…股民猶豫要不要「一鍵出清」？網友意見兩極

獨／三商美邦呈「雙龍搶珠」將在本周四出價 交易規模上看180億

相關新聞

三商美邦人壽併購題材發酵 股價強攻漲停

三商美邦人壽今（27）日早盤爆量強攻漲停，股價衝上7.39元，買單一度超過50萬張排隊，成為盤面焦點。市場傳出，玉山金控...

傳玉山金以每股8.2元迎娶 三商壽鎖漲停追買單近30萬張但玉山金卻重挫

三商美邦人壽（2867）出售案二強爭搶，市場傳出玉山金（2884）將以每股8.2元、合計約467億元的價格迎娶三商壽，2...

人壽溢價出嫁 三商集團股價飆了！這檔百貨股跳空漲停委買高掛近2萬張

三商投控（2905）27日股價攻頂，盤中湧現近2萬張委買單、買氣火熱，直奔漲停鎖死，市場瘋搶主因在於旗下三商美邦人壽傳出...

台股強勢開高 挑戰28200點

連假期間，美股表現突出，台股今日開盤強勢回應，大漲654點開出，挑戰28200點。權值股帶動大盤，台積電上漲40元開出，...

台股早盤越過28,000點、大漲逾600點刷新高 台積電走揚50元再戰新高

台股27日開盤指數上漲497.62點，開盤指數為28,029.88；多頭續攻再拉高，指數大漲超過600點。台積電（233...

台股三利多助攻 四大名師看好後市…大盤本周衝關28K

美股在台股光復節連假休市期間大漲，加上美中緊張關係有望隨著「川習會」展開而緩解，配合美國聯準會可望再度降息，三利多將催化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。