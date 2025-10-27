人壽溢價出嫁 三商集團股價飆了！這檔百貨股跳空漲停委買高掛近2萬張

三商投控（2905）27日股價攻頂，盤中湧現近2萬張委買單、買氣火熱，直奔漲停鎖死，市場瘋搶主因在於旗下三商美邦人壽傳出「出嫁」利多，玉山金以高溢價出手，帶動三商集團股全面歡慶。

三商投控今日開盤即跳空漲停，成為盤面焦點強勢股。集團旗下三商餐飲（7705）同步表現亮眼，盤中股價最高達42.95元，漲幅4.5%；三商家購（2945）早盤亦一度漲近3%，形成集團聯動上攻氣勢。

市場消息指出，玉山金以每股8.2元出價，超越中信金（2891）約7.7至7.8元報價，成功拿下三商美邦人壽，溢價幅度達22%，高於市場預期，亦凸顯玉山金爭取壽險版圖的決心。推估交易完成後，三商美邦人壽將取得約9%玉山金持股，三商投控及其主要股東陳家、翁家合計持有三商美邦約五成股權，換算下來，未來可望轉換為約5%的玉山金股權，晉升為其主要股東之一。

根據三商投控公告資料，旗下持有三商美邦人壽18億4,695萬股，投資金額約102.49億元，持股比例達31.31%。

法人指出，此次玉山金高價搶親不僅釋放市場資產重估效應，也使三商投控帳上潛在利益大幅增加，未來若成功完成換股，將擁有金融業具指標性的戰略持股，資產價值有望再被市場重估，是股價上漲主因。