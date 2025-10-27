快訊

台股強勢開高 挑戰28200點

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
受惠連假期間美股表現亮眼，台股今日開盤強勢。圖／本報資料照片
受惠連假期間美股表現亮眼，台股今日開盤強勢。圖／本報資料照片

連假期間，美股表現突出，台股今日開盤強勢回應，大漲654點開出，挑戰28200點。權值股帶動大盤，台積電上漲40元開出，來到1490元，鴻海上漲8.5元，來到247.5元，

新台幣匯率也因外資匯入，升值7分開盤，來到30.745元，一反上周貶勢。

由於美中關係出現曙光，本周美國總統川普將跟習近平見面，市場對此感到期待，美股上漲台股連動，統一投顧協理陳晏平表示，美股四大指數在台股上周連假期間上漲1%~4%，對內，台灣9月外銷訂單金額優於預期，全球AI產業成長趨勢明確，且市場預期聯準會延續降息，台股再多項利多消息影響下，多方動能力道足。

不過，法人指出，本周重要事項較多，加上美股陸續財報出爐，因此股市波動受到消息面影響大，建議投資人須多方注意，類股方面，AI相關產業仍是重中之重。

上周被動元件表現突出，由國巨帶動集體上揚，顯示目前市場對於科技股的偏愛，只要能跟AI拉上關係，都能得到市場本益比的高度看待，可以多方面尋找落後股。

