台股早盤越過28,000點、大漲逾600點刷新高 台積電走揚50元再戰新高

台股27日開盤指數上漲497.62點，開盤指數為28,029.88；多頭續攻再拉高，指數大漲超過600點。台積電（2330）開盤價1,500元，上漲50元。

群益投顧表示，大盤指數量縮小跌守12日線，呈現技術性調整，本周美重量科技財報、FOMC、GTC、川習會等登場，預期將高檔震盪。盤面個股表現為主，續參考短線技術面進行換股操作因應。

操作題材可留意： 輝達士林總部有解，相關資產營建獲益。輝達總部可望進駐北士科進程，對區域資產價值與房市買氣將帶來正面激勵效果。

上周五（24日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為47,207.12點，上漲472.51點、漲幅1.01%；S&P500指數上漲0.79%；那斯達克指數上漲1.15%；費半指數上漲1.89%。台積電ADR漲1.45%。

美國股市在企業財報亮眼及通膨數據溫和的激勵之下，三大指數再創新高。美國9月通膨增幅低於預期，推升聯準會（Fed）本周降息1碼的預期心理。

三大法人上周五集中市場合計賣超247.9億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超239.4億元，投信賣超11億元，自營商（自行買賣）買超5.8億元，自營商（避險）賣超3.3億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,608口至3,614口，其中，外資淨空單減少1,788口至24,307口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少1,567口至6,064口。

選擇權未平倉量部分，10月F4大量區買權OI落在28,000點，賣權最大OI落在27,000點 ; 月買權最大OI落在30,000點，月賣權最大OI落在20,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.24下降至1.08。VIX指數上升0.58至26.04。外資台指期買權淨金額2.83億元 ; 賣權淨金額0.21億元。整體選擇權籌碼面偏空。