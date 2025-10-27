台股高檔震盪 法人：本週聚焦台美重量級財報

台股上週高檔震盪，23日收在27532.26點，週漲229.89點。法人分析，本週台、美將進入超級財報週，包括台達電、光寶科、聯發科，以及美國微軟、Alphabet、META、蘋果、亞馬遜等重量級科技公司，都預計公布財報，結果將牽動股市。

美中貿易緊張出現緩和跡象，美國財政部長貝森特26日指出，美中第5輪貿易談判已就關稅、稀土、大豆、TikTok等達成共識，為30日「川習會」提供了框架。

美國9月通膨數據低於分析師預估，推升聯準會（Fed）年底前繼續降息的市場預期，美股主要指數皆續創新高，道瓊工業指數24日上漲472.51點或1.01%，收在47207.12點。標普500指數上漲53.25點或0.79%，收6791.69點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲263.07點或1.15%，收在23204.87點。費城半導體指數上漲129.549點，或1.89%，收在6976.938點。

個股方面，路透報導，IBM一篇關於量子運算的研究論文，聲稱其開發用於錯誤校正的演算法，能夠在超微（AMD）製造的晶片上運行。量子電腦的進展再次獲得華爾街關注，IBM 24日股價大漲22.46美元或7.88%，收在307.46美元；超微也大漲17.93美元或7.63%，收252.92美元。

AI指標股輝達（NVIDIA）24日上漲4.1美元或2.25%，收在186.26美元；台積電ADR也上漲4.23美元或1.45%，收294.96美元。

永豐金投顧分析，台股漲多，市場短線客充斥，行情容易因消息波動，本週多家美國重量級科技公司將公布財報。此外，APEC登場，美國總統川普與中國國家主席習近平的「川習會」動態備受矚目。