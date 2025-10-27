SCFI 連三漲 法人：海運股後市看法中立

SCFI指數截至上周收盤，為1,403.46點，較前一周上漲7.1%，其中，美東線周漲6.2%，美西線周漲11.2%，歐洲線運價周漲8.8%。分析師表示，SCFI連續第三周反彈，但上漲推手並非來自市場需求復甦，因此，對海運股後市看法維持中立。

法人機構表示，近期運價反彈，主因在於航商積極控制運力所致，在需求未明顯復甦下，後續漲勢恐難以延續。

此外，媒體報導美國財政部長貝森特證實，中美雙方已在馬來西亞吉隆坡舉行的第五輪經貿磋商中達成實質性框架，中國預計將延後一年實施稀土出口管制，並恢復大量採購美國大豆。美中貿易談判若能落地則有利海運市場恢復正常淡旺季運輸；若談判持續反覆，則貨主觀望心態恐將持續，進而降低需求能見度。

隨第4季需求淡季到來，短期內運價仍將持續欲振乏力，後續持續觀察年底歐洲線合約換約、農曆年前等時點能否為運價帶來止穩契機。