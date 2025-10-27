台股三利多助攻 四大名師看好後市…大盤本周衝關28K

美股在台股光復節連假休市期間大漲，加上美中緊張關係有望隨著「川習會」展開而緩解，配合美國聯準會可望再度降息，三利多將催化台股持續偏多。富邦投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理李學詩等四大市場名師看好將激勵台股多頭持續追漲，大盤本周有機會攻抵28,000點大關。

台股本周將持續攻高的第一個利多，就是美股在台股光復節連假休市期間大漲。據統計，道瓊指數在台股連假期間上漲1.3%，那斯達克漲2%，標普漲1.3%，三大指數同步創下歷史新高，費城半導體也上漲4.4%，將激勵加權指數本周表現不看淡。

第二個利多，是美中緊張關係有望隨「川習會」展開而緩解。外電報導，川習會前，美國已與中方達成可供雙方領袖評估的框架，加上美中談判將不會拿台灣當籌碼，市場解讀美中關係將趨向緩和，有利美台股市表現。

第三個利多則是美國9月CPI低於市場預期，為30日凌晨的聯準會FOMC會議降息決議掃平障礙，有助全球資金向風險性資產靠攏，進一步帶動股市創高走揚。

陳奕光、李學詩認為，連假期間台積電ADR上漲2.1%，若全數反映在今日普通股走勢，台積電今日股價有機會上漲29元，以台積電（2330）每漲1元貢獻大盤漲點約8.5點計算，光是台積電即助攻大盤上漲246點，推升加權指數攀升至27,800點附近。

若是整體AI股深受激勵，吸引買盤進場點火鴻海、聯發科等權值股助陣，預期將帶動大盤站穩27,800點後，再向上挑戰27,900點、甚至有望直接攻抵28,000點大關。

台新投顧總經理江浩農、華南投顧董事長呂仁傑指出，本波台股欲站穩28,000點，首要觀察29日Google、30日Meta與微軟、31日亞馬遜等四大雲端服務供應商（CSP）最新財報與展望。

華爾街目前最新預估，主要雲端服務供應商本季每股獲利都將優於第3季，且今年資本支出合計約3,510億美元，年增率超過40%，明年有望續揚、達4,000億美元至5,000億美元，對AI供應鏈中長期營運是正面訊號，助攻台股挑戰28,000點大關。

不過多位分析師也指出，30日的「川習會」，雖普遍認為將有助美中關係大幅和緩，但美國貿易代表署也宣布，對大陸啟動301調查，是否預告美中貿易戰局還有延長賽，尚需時間進一步觀察，因此，在台股操作上，仍需保留一定的風險意識。