就市論勢／晶片測試族群 可關注

經濟日報／ 鄭羽庭（凱基台灣精五門基金經理人）

盤勢分析

受惠AI與高效能運算（HPC）等新興產業快速發展，台廠憑藉技術優勢與品牌議價能力，持續吸引外資青睞。根據金管會最新數據，9月外資淨匯入91.6億美元，前九月合計淨匯入326億美元，相當於去年全年378億美元的86%、有望刷新去年紀錄。

展望未來，隨著AI需求持續強勁，以及消費性電子新品備貨旺季來臨，電子產業預計將繼續帶動出口成長。財政部初步估計10月出口額介於528億至549億美元，年增率約28%至33%。

然而，美中貿易戰將是影響市場短線波動的潛在風險。中國宣布擴大稀土出口管制後，我國經濟部表示，中國管制的稀土元素與台灣半導體製程所需材料不同，且國內相關產品主要由歐美及日本供應，直接影響有限，但仍需密切關注供應鏈調整可能帶來的間接衝擊。

投資建議

隨AI晶片技術快速進步，晶片規格不斷升級，先進製程技術更顯其重要，也因晶片密度提高，封裝架構變得更加精細，不僅推升相關生產成本，連帶升高對晶片良率要求，持續帶動晶片測試及相關設備產業發展。

除了測試服務產業，包括探針卡（Probe Card）和測試座（Test Socket）等測試介面產業也備受矚目。隨晶片測試時間與程序增加，測試材料耗量隨之上升，測試介面內含價值也快速成長。相較於國際競爭對手，台灣供應鏈在應對客戶需求展現出更高的效率，使得台灣在國際競爭中具有顯著優勢。

晶片 AI 淨匯入

