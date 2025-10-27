一周盤前股市解析／軍工、BBU、防疫概念 吸睛
台股上周四（23日）在國際政經局勢轉趨動盪、美股走弱，加上連假效應，指數以下跌191點、27,457點開盤後，跌幅一度擴大至跌277點的盤中最低27,371點，而後跌勢收斂，指數終場下跌116點、以27,532點作收，而美股在連假期間勁揚，有助本周持續走強、甚至再創歷史新高紀錄。
統一投顧協理陳晏平表示，美股四大指數在台股連假期間上漲1%~4%，加上台灣9月外銷訂單金額優於預期，AI產業成長趨勢明確，且市場預期聯準會延續降息，台股長期多方動能未變。
操作上建議分批布局不追高，選擇績優中大型權值股及具業績題材的中小型股，聚焦AI概念股、半導體先進製程相關、材料升級或替代概念股、漲價概念股、蘋概股、成衣製鞋及生技等。
台新投顧協理范婉瑜指出，近期強勢族群輪漲，加上費半指數在連假期間大漲逾4%，AMD、美光、台積電ADR等指標股反彈，且四大CSP等科技巨擘超級財報周登場，預計指數多頭格局不變。可留意的族群包括航運股、被動元件廠、軍工、BBU、防疫等概念股。
第一金投顧協理黃奕銓認為，短線操作以控管持股比重為宜，續抱AI主線龍頭、低檔輪動題材可短打不戀戰，中期布局仍以AI伺服器、電源模組與散熱族群為主，但不宜追高。
