蔡明彥專欄／被動元件、矽晶圓 題材熱

川普本周將展開第二任就職後首次亞洲行，地緣政治預期是10月最後一周交易最主要關注重點。

繼月初促成以巴中東停戰協議後，預期川普將在10月底利用出席馬來西亞東協領袖會議時，見證在他關稅威嚇下達成的泰國與柬埔寨和平協議簽約儀式；市場也傳言川普將在會議期間正式確認印度逐漸停止購買俄羅斯原油以換取美國降低關稅的協議。

由於俄羅斯總統普丁無意結束俄烏戰爭，所以川普上周臨時取消與普丁的匈牙利會議，並旋即宣布加碼對俄羅斯兩大石油公司的經濟制裁，同時也傳出美國能源部宣布將回補部分戰略石油儲備，顯示美方預期油價後市可能波動。烏克蘭則持續加強對俄羅斯石油設施的攻擊，希望降低俄軍在前線攻擊的機動力，也在俄羅斯境內製造政治與經濟壓力，彌補國際社會對俄羅斯經濟制裁效果不彰的漏洞。

依路透社報導，烏克蘭對俄羅斯石油設施的攻擊8月有18次，9月增加到31次，10月迄今為止也已超過十次以上，預估近期這一波密集的攻擊，將使俄羅斯石油煉製產能損失至少21%。在相關訊息刺激下，國際油價出現反彈，台股中具備美國製造題材的台塑化上周股價打底完成，創下去年10月以來新高。

川普月底也將參加在南韓慶州召開的APEC會議，醞釀中的川習會能否為近期美、中科技相互管制降溫，市場都等著看。由於中國大陸在稀土煉製產能以及切割矽晶圓所需的人造鑽石全球市占率都超過九成，對美國的汽車、國防等工業造成威脅；而美國在北卡羅萊納州Spruce Pine礦區的高純度石英砂，在半導體矽晶圓原料全球市占率也超過九成，同樣也可以讓中國大陸舉國投入的半導體自主可控瘋狂大擴產一招斃命。

由於川普團隊已預先拋出高關稅難以持久的說法，一方面高關稅本就是川普談判施壓的主要手段，當談判達成協議之後，自然無須維持高關稅，以免對美國尚嚴重仰賴的日常進口物資帶來通膨壓力。此外，川普的說法也為11月即將到來的關稅司法官司打預防針。因此我們預期雙方會面並達成相互降溫的機率較高。針對川、習會潛在商機，短線建議可留意中方慣用的大量採購伴手禮訂單帶動的穀物散裝航運商機。

科技股方面，OpenAI開啟的AI永動投資已經有跡象次第展開建設，台股電子五哥也紛紛加碼投資美國產能來因應客戶需求。由於美國Stargate數據中心建設商機高達5,000億美元以上，OpenAI老闆月初旋風式拜訪台、韓、日等國家相關供應商爭取供貨支持。據報導，來台主要拜會台積電（2330）及鴻海，訪韓則是與現代及三星兩家HBM供應商敲定長期供貨約定；到日本則是取得日立供電設施擴產的承諾。

資料中心建設除晶片與伺服器外，還包括供電、備援等系統整合商機，鴻海早已是全球最大伺服器製造商，為了吃下更大的餅，於7月底迅速宣布與已有資料中心電源模組建設實績的東元敲定換股協議，導入相關產品與技術；該公司在大陸鄭州投資的儲能廠富儲科能也在本月投產，年產能上看3Gwh，爭取相關商機布局最完整。

科技股選股建議投資人可留意落後補漲的族群，如受益銀價上漲的被動元件股、安世半導體斷供替代商機的功率半導體股，以及具備長線半導體景氣成長題材的矽晶圓股等。傳產部分則可留意台、美貿易關稅談判是否也達陣？搭配普發現金成真，內需的家電、百貨、旅遊以及有機會降關稅的汽車商機等題材。

（作者是群益投顧董事長）