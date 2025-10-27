券商客戶分戶帳 四大優勢

證券商客戶分戶帳自開放以來，便被定位為開立證券款項交割帳戶的好選擇。分戶帳提供了多元化的服務功能，讓投資人在享受便捷的交易體驗同時，也能確保資金安全。為了鼓勵更多投資人加入使用分戶帳，券商公會特別整理出分戶帳的四大核心優勢。

首先，開證券戶免再開銀行戶，可充分掌握投資帳務。現在透過分戶帳，投資人只須約定本人現有的銀行帳戶作為出入金帳號，就能輕鬆買賣股票。

此外，分戶帳能讓投資人充分掌握投資帳務，證券商會每日逐筆登載款項收付情形，投資人可隨時查詢各類投資交易標的和出入金明細。這種一站式的服務，簡化了開戶流程，也讓資金的管理更加透明和高效。

其次，電子支付帳戶作為出入金管道，資金可靈活運用。為貼近數位金融發展趨勢，分戶帳已開放將電子支付帳戶作為出入金管道。這項功能使得投資人的帳戶資金運用更加靈活，尤其對於習慣使用電子支付服務的年輕族群來說，大幅提升了資金調度的便利性。

第三點是服務功能多元，投資理財更方便。分戶帳的功能多元，方便投資理財。它能快速處理投資人的各類款項收付，涵蓋範圍廣泛，包括：國內外證券交割款、買預收款股票圈存、抽籤／競拍保證金、基金申購款、融資融券還款等。

特別是申購投信基金（含ETF）的款項，現在可由證券商從分戶帳中代扣，投資人免自行匯款。此外，對於未中籤（或未得標）的承銷價款，透過分戶帳可提前一天退回，加速資金回籠。

最後，客戶分戶帳受「證券投資人及期貨交易人保護法」保護，安全有保障。對於投資人最關心的資金安全問題，分戶帳提供了高度保障，如專戶存放具獨立性，與證券商的自有財產分別獨立，券商不得動用分戶帳內的款項，且分戶帳的款項實質上為投資人所有，即使證券商有債權人，也不得請求扣押或行使其他權利，完整保護投資人權益。