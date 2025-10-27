快訊

美中經貿談判為「川習會」建立正面架構 川普：樂觀以對

聽新聞
0:00 / 0:00

無人機族群 法人看好

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

俄烏戰爭改變現代戰爭的面貌，軍用無人機的重要性與日俱增，帶動全球市場規模快速成長，加上115年度國防預算創下新高，政府標案資金挹注，法人預期，在政府標案的帶動下，台灣無人機產業有望加速發展，看好中光電（5371）、長榮航太、雷虎等首波得標公司。

台灣無人機產業發展因國防預算的提升與政策引導而加速。台灣115年度中央政府總預算中，國防預算達9,495億元，年增22.9%，占GDP的3.32%。其中，預期將有1,100億元的特別預算用於採購無人機、無人船之國艦國造與相關裝備等。

國防部為提升不對稱作戰能力並加速台灣無人機業者發展，於2022年9月啟動首次軍用商規無人機標案，共採購3,600架，總金額約70億元。

首批標案的得標廠商包括長榮航太、智飛、中光電和神通等。並進一步在2025年8月，國防部軍備局宣布將採購48,750架共五款軍用商規無人機，預計採購總金額將超過500億元，並計劃於2026年和2027年交付。

法人表示，在國際市場方面，台灣無人機供應鏈正積極拓展海外「非紅供應鏈」市場。目前出口呈現爆炸性成長，中光電與美國Teledyne FLIR合作的警消應用無人機產品穩定出貨多年；此外，雷虎開發的自殺式無人機Overkill已被美國國防部列入藍色無人機認證清單，成為台灣首家獲得此軍用資安與性能認證的廠商。

另外，隨著無人機的威脅日益增加，無人機反制系統的需求也成為一個新的潛在市場。國防部於2024年採購26套無人機反制系統，由創未來科技得標。具有軍工與系統整合能力的漢翔預計將是主要受惠者之一，並推出無人機反制系統產品。

無人機 中光電 國防部

延伸閱讀

俄軍空襲烏克蘭首都基輔等地區 造成4死20傷

7天6夜「陸勝一號」旅對抗演習啟動 陸航、資電、無人機參演

提升無人機水域搜救中辨識溺者效率 南消模擬實際情境訓練AI辨識模組

各作戰區成立無人機大隊 陸軍：明年7月前全數成編

相關新聞

台股三利多助攻 四大名師看好後市…大盤本周衝關28K

美股在台股光復節連假休市期間大漲，加上美中緊張關係有望隨著「川習會」展開而緩解，配合美國聯準會可望再度降息，三利多將催化...

無人機族群 法人看好

俄烏戰爭改變現代戰爭的面貌，軍用無人機的重要性與日俱增，帶動全球市場規模快速成長，加上115年度國防預算創下新高，政府標...

蔡明彥專欄／被動元件、矽晶圓 題材熱

川普本周將展開第二任就職後首次亞洲行，地緣政治預期是10月最後一周交易最主要關注重點。

券商客戶分戶帳 四大優勢

證券商客戶分戶帳自開放以來，便被定位為開立證券款項交割帳戶的好選擇。分戶帳提供了多元化的服務功能，讓投資人在享受便捷的交...

一周盤前股市解析／軍工、BBU、防疫概念 吸睛

台股上周四（23日）在國際政經局勢轉趨動盪、美股走弱，加上連假效應，指數以下跌191點、27,457點開盤後，跌幅一度擴...

就市論勢／晶片測試族群 可關注

受惠AI與高效能運算（HPC）等新興產業快速發展，台廠憑藉技術優勢與品牌議價能力，持續吸引外資青睞。根據金管會最新數據，9月外資淨匯入91.6億美元，前九月合計淨匯入326億美元，相當於去年全年378億美元的86%、有望刷新去年紀錄。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。