國防標案帶動…軍用無人機有望加速發展 法人看好6檔

俄烏戰爭改變現代戰爭的面貌，軍用無人機的重要性與日俱增，帶動全球市場規模快速成長，加上115年度國防預算創下新高，政府標案資金挹注，法人預期，在政府標案的帶動下，台灣無人機產業有望加速發展，看好中光電（5371）、長榮航太（2645）、雷虎（8033）等首波得標公司，組件方面，包括碳基（7719）、邑錡（7402）、融程電（3416）等，預期將在市場中占據可觀的份額。

台灣無人機產業發展也因國防預算的提升與政策引導而加速。台灣115年度中央政府總預算中，國防預算達9,495億元，年增22.9%，占GDP的3.32%。其中，預期將有1,100億元的特別預算用於採購無人機、無人船之國艦國造與相關裝備等。

國防部為提升不對稱作戰能力並加速台灣無人機業者發展，於2022年9月啟動首次軍用商規無人機標案，共採購3,600架，總金額約70億元。首批標案的得標廠商包括長榮航太、智飛、中光電和神通等。並進一步在2025年8月，國防部軍備局宣布將採購48,750架共五款軍用商規無人機，預計採購總金額將超過五百億元，並計劃於2026年和2027年交付。