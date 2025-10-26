快訊

中職／威能帝6局狂飆10K「跟進自己」 締造史上第一人紀錄

非洲豬瘟案…王姓獸醫佐涉違法診斷 中市農業局發文檢調協助查察

楊祐寧送父最後一程 半個演藝圈都來了哀悼親愛「爹地」

大摩看AI半導體供應鏈 台積電產能穩健、關注散熱與記憶體等趨勢

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

摩根士丹利（大摩）於報告中表示，2026年AI半導體仍將強勁，且瓶頸可能會來自「特殊記憶體」、「伺服器機櫃」，而非台積電（2330）的產能，整體產業建議關注電源散熱、記憶體、光學元件等三大趨勢變化，台廠中看好台積電、信驊（5274）、群聯（8299）、世芯-KY（3661）、上詮（3363）等五檔，並給予「優於大盤」的評等。

目標價方面，大摩目前給予上述五檔個股分別1,688、6,100元、1,000元、4,288元、415元。

台積電曾於近期法說會上指出，「會繼續努力縮小需求與供應之間的差距」，根據大摩預估，全球CoWoS總需求量2026年將達到115萬片，年增70%，其中輝達（NVIDIA）預計消耗683,000片晶圓，佔總需求的59%，而雲端總資本支出更將會成長至5,820億美元，年增31%，遠高於市場共識的16%。

大摩認為，由於台積電擴大CoWoS產能僅需6個月的前置時間。台積電對於晶圓前端，如4奈米和3奈米的產能仍供應緊張。不過，根據觀察，AI半導體比加密貨幣ASIC和Android智慧型手機SoC擁有更高的優先權，因此依舊維4 奈米、3奈米晶圓產能預期不變。

台積電 大摩 AI

延伸閱讀

台積電領先不代表台灣科技領先 中美AI在5大新領域競爭…台灣跟上了嗎？

鴻海（2317）外資喊400非不可能？杜金龍：台積電EPS若180元股價3000也合理

一延再延！台積電熊本二廠今終於簽約動工 全面投產時程待評估

美銀、大摩財報優於預期

相關新聞

國防標案帶動…軍用無人機有望加速發展 法人看好6檔

俄烏戰爭改變現代戰爭的面貌，軍用無人機的重要性與日俱增，帶動全球市場規模快速成長，加上115年度國防預算創下新高，政府標...

美中貿易戰...美股財報陸續登場！牽動本周台股走勢

上周台股在美股影響下，一度上衝逼近28000點，創下歷史新高27969.05點，不過市場居高思危，回吐部分漲幅，單周加權...

降息受惠股 四族群閃亮 法人點名國巨、富邦金等可留意

美國最新發的消費者物價指數（CPI）低於預期，聯準會（Fed）本周再次降息幾已板上釘釘，激勵24日美股四大指數全面走高，...

市值狂飆股扮攻堅要角 華邦電、鴻海等上漲動能不墜

台灣上市櫃公司市值大躍升，近期將挑戰100兆元大關，權值股領銜貢獻大。在今年來市值大增的前50檔個股中，三大法人過去十日...

本周台股／台股2萬8只差臨門一腳？10月底看2大關鍵

台股上周表現虎頭蛇尾，跌回5日線以下，28000點里程碑前近關情怯，在台股因光復節3天連假中，美股因通膨數據溫和，月底降息樂觀，四大指數都收漲，連帶台積電ADR（美國存託憑證）也勁揚。上周回軟的台股，本周將再戰2萬8大關，進攻火力除了等待美國聯準會（Fed）的降息及主席鮑爾的鴿派宣言之外，還需要幾家公司的財報帶佳音。

台股震盪 下周關注四件大事

加權指數本周在28,000點前近關情怯，華南投顧董事長呂仁傑、第一金投顧董事長黃詣庭、台新投顧副總黃文清等三大名師認為，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。