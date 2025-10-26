等待FOMC與APEC周線仍收紅、台股量縮整理後有望再攻高

加權指數23日下跌116點，收在27,532點，成交量縮至約4,345億元。籌碼面部分，三大法人賣超247.9億元，其中外資現貨賣超239.4億元，期貨淨空單減少1,788口至24,307口。投信賣超11.0億元，自營收買超2.4億元。上周台股上漲229點，漲幅0.8%，周線收紅。

永豐期貨指出，上周四台股延續前一日的整理格局，盤勢受美股震盪影響高低有限，整體呈現量縮盤整，市場靜待本周聯準會宣布降息。從期貨與選擇權籌碼觀察，投資人普遍預期降息機率高，資金動能暫時觀望但偏向樂觀，指數維持高檔整理屬於利多前的蓄勢。國際部分，美債殖利率再度滑落至4%之下，顯示資金對未來寬鬆政策已有明確定價，而美元指數轉弱支撐亞幣走強，外資動向若由匯入轉為回補，將形成下一波推升主力。

永豐期貨分析，政策面來看，本周FOMC若如預期降息1碼，將確認美國貨幣政策正式轉向寬鬆，而月底APEC會議可望促進中美關係緩和，若兩大變數同步正向發展，市場風險偏好將全面回升。台股目前雖受技術面短線壓力限制，但資金與政策雙重利多一旦落地，指數有機會重新挑戰28,000點整數關卡。短線可留意電子權值與政策受惠族群，中期仍以「降息確立＋中美緩和」作為主要多頭邏輯，震盪期間反而提供低接契機。