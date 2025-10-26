美中貿易戰...美股財報陸續登場！牽動本周台股走勢

上周台股在美股影響下，一度上衝逼近28000點，創下歷史新高27969.05點，不過市場居高思危，回吐部分漲幅，單周加權指數漲229.89點，收27532.26點，漲0.84%，站穩27500點。五日均量4934億，市場在回檔時量能急縮。

永豐金證券表示，影響台股的主要因素是美國市場的變數，首先是美中貿易衝突在川普總統口中時而舒緩、時而緊張，制約了美股表現。再者美股進入財報季，個別公司的財報造成美股波動，而本周是科技巨頭的主場，市場也屏息以待。雖然美國政府關門的鬧劇仍在上演，但因一度傳出僵局有解，促使美股拉高，也成就台股攻上27900點的機會。

從台股走勢來看，永豐金證券認為，指數進入狹幅整理，但是多方還是占優勢，台股日K線穩站10日線之上，技術指標高檔鈍化。不過法人動態偏空，投信仍站在賣方持續調節，外資雖有買有賣，往往扮演行情推波助瀾的角色，反而沒有參考價值。

觀察整體IA產業，景順首席全球市場策略師Brian Levitt表示，在AI題材主導的新一波投資周期中，儘管市場對估值偏高有所疑慮，但目前大型AI巨頭普遍擁有充沛資本、穩健現金流，且營運模式已獲市場驗證，基本面支撐力道強勁。儘管整體評價偏高，但仍遠低於網路泡沫時期的極端水準。

永豐金證券也認為，雖AI趨勢不變，只是台股一路來到28000點關前，市場人心浮動，再加上本周末有APEC（亞太經合會），美中能否達成協議還未定，故建議先觀察情勢，等待有利進場價位因應。指數區間看26500點至28000點。