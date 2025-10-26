未來一周注意輝達 GTC 大會等美股五大觀察變數

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有四大觀察變數。首先是川普關稅：留意各國與川普政府的談判進展以及232條款調查的半導體、藥品等關稅政策及細節。

二是聯準會（Fed）會議：聯邦公開市場操作委員會（FOMC）10/28-10/29召開，預計聯邦基金利率將降息1碼（即0.25個百分點）至3.75-4%，留意主席鮑爾談話內容。

三是經濟數據：未來一周要公布的經濟數據包括第3季國內生產毛額（GDP）初值、10月消費者信心、9月核心個人消費支出（PCE）及耐久財訂單等。

四是輝達（NVIDIA）GTC大會：選在華盛頓特區舉行，具戰略意義，聚焦人工智慧（AI）創新、AI代理、美國AI基建、AI在機器人/製造業/量子運算的應用等。10/28執行長黃仁勳的演講將探討輝達如何協助美國驅動全球科技創新。

五是企業財報：未來一周要公布財報的企業有172家，包括微軟、蘋果、亞馬遜、Alphabet、Meta、益華電腦、ServiceNow、Visa、萬事達卡、Paypal、Coinbase、奇波雷墨西哥燒烤、星巴克、Booking、UPS、波音、開拓重工、新世紀能源、埃克森美孚、雪弗龍、聯合健康、CVS保健、禮來、默克、必治妥施貴寶、艾柏維、吉利德科學、Regeneron、Biogen等。

美國財報季開跑以來，表現穩健。富蘭克林投顧指出，根據彭博資訊，到10月22日為止，已有22.6%的標普500指數成分股公布財報，71.6%營收優於預期，平均年增8.3%；81.4%獲利優於預期，平均年增13.1%。

根據Factset，統計到10月18日，預計標普500指數獲利將成長8.5%。其中，科技、金融、公用事業、原物料等類股將實現雙位數獲利成長，分別成長21%、18.2%、17.3%、13.1%。

富蘭克林投顧指出，最近市場開始討論泡沫，但目前看來仍缺少「投機過度」此一關鍵因素，市場情緒歡騰、無差別買進股票、脫離金融現實等現象尚未出現。

富蘭克林投顧指出，事實上，在旺盛AI基礎設施需求下，近年推動AI發展的科技巨頭的企業獲利與自由現金流量仍強勁，這截然不同於1990年代後期由英特爾、思科、微軟、戴爾等四騎士領軍的科技行情。

在Fed政策上，富蘭克林投顧表示，若最終降息幅度低於市場預期，這反而是利多，因為代表美國經濟更健康，加上有利的政策組合、健康的消費者支持，經濟繁榮期可能即將到來，有助進一步支持企業獲利成長與股市表現。統計顯示，若Fed於軟著陸期間降息，美股向來表現良好，未來一年平均上漲18.3%，未來兩年平均漲幅更達48.6%。