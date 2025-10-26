降息受惠股 四族群閃亮 法人點名國巨、富邦金等可留意

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

美國最新發的消費者物價指數（CPI）低於預期，聯準會（Fed）本周再次降息幾已板上釘釘，激勵24日美股四大指數全面走高，連帶讓投資人目光聚焦降息受惠概念股。

法人表示，美國降息將有利營運更寬鬆資金環境，可為科技成長、壽險證券等四大族群帶來資金動能。

富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧副總經理黃文清等指出，科技成長股、營建資產股、壽險證券股或以其為主體的金控股、內需與消費概念股等，將是最明顯受惠降息的四大族群。

首先，在降息環境下，高成長且資本密集的產業將顯著受惠。由於企業未來現金流的「折現率」下降，資金成本降低，有助於提升成長型股票的估值，進而吸引市場資金流入相關族群。

台股在全球科技產業鏈扮演重要角色，AI伺服器、高階IC設計、半導體製造等高成長產業有望成為國際資金布局首要標的。

近期法人強勢買進標的，包括華邦電（2344）、鴻海（2317）、國巨*（2327）、強茂（2481）等。

其次是壽險股、證券股、以壽險證券為主體的金控股。

降息將使長天期債券價格上漲，改善壽險公司帳上評價利益和淨值；同時降息帶動的全球資金行情，台股也有機會分杯羹，帶動交易量，有助券商經紀手續費收入增加。

整體而言，降息對於債券部位比重較高的壽險公司，以及經紀業務占比較大的證券商有實質助益，例如富邦金、元大金等。

再來是美國降息對台股的間接影響，因為整體股市出現資金行情時，營建、資產股也可能跟漲；且依歷史經驗，台灣央行可能跟進降息，有利房市買氣回升，對建設營造股有一定挹注。

近期潤隆、中工、上曜、國建等個股出現法人回補買盤。

最後是內需與消費概念股。如果股市行情好，或台灣央行跟進降息，有利提升民間消費意願，帶動內需市場。

包括零售通路、觀光餐旅等可望受惠潛在的消費升級動能，如統一、潤泰全、台汽電、遠百、農林等近周均獲法人買超。

降息 壽險公司 消費者物價指數

延伸閱讀

美股創新高 下周要過3關考驗「Fed決議、科技五巨人財報、川習會」

9月CPI年增3%低於預估…美通膨溫和 降息預期升溫

美9月CPI增幅低於預期…Fed下周會議料將維持降息路線 美股期指漲200點

Fed降息預期高漲！網友「看多特斯拉」：信仰股無懼財報

相關新聞

市值狂飆股扮攻堅要角 華邦電、鴻海等上漲動能不墜

台灣上市櫃公司市值大躍升，近期將挑戰100兆元大關，權值股領銜貢獻大。在今年來市值大增的前50檔個股中，三大法人過去十日...

降息受惠股 四族群閃亮 法人點名國巨、富邦金等可留意

美國最新發的消費者物價指數（CPI）低於預期，聯準會（Fed）本周再次降息幾已板上釘釘，激勵24日美股四大指數全面走高，...

台股指數漲幅翻倍 法人：本波漲幅仍屬溫和、未來可期

台股近期維持高檔震盪格局，資金動能仍強勁，目前位在27,000點上下震盪，自2022年底起漲至2025年9月底，指數累計...

台股震盪 下周關注四件大事

加權指數本周在28,000點前近關情怯，華南投顧董事長呂仁傑、第一金投顧董事長黃詣庭、台新投顧副總黃文清等三大名師認為，...

塑化、食品低位階傳產股 資金避風港

台股上周高檔震盪，周線收紅。法人指出，因下周市場訊息紛雜，部分資金在連假前先行獲利了結，另外也可發現中小型股，以及塑化、...

台股警戒備戰三個變因 輝達GTC大會有望激勵AI股

國際政經不確定性增加，台股昨（23）日出現連假效應，外資賣超239.4億元，終場跌116點收27,532點，惟周線漲22...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。