降息受惠股 四族群閃亮 法人點名國巨、富邦金等可留意

美國最新發的消費者物價指數（CPI）低於預期，聯準會（Fed）本周再次降息幾已板上釘釘，激勵24日美股四大指數全面走高，連帶讓投資人目光聚焦降息受惠概念股。

法人表示，美國降息將有利營運更寬鬆資金環境，可為科技成長、壽險證券等四大族群帶來資金動能。

富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧副總經理黃文清等指出，科技成長股、營建資產股、壽險證券股或以其為主體的金控股、內需與消費概念股等，將是最明顯受惠降息的四大族群。

首先，在降息環境下，高成長且資本密集的產業將顯著受惠。由於企業未來現金流的「折現率」下降，資金成本降低，有助於提升成長型股票的估值，進而吸引市場資金流入相關族群。

台股在全球科技產業鏈扮演重要角色，AI伺服器、高階IC設計、半導體製造等高成長產業有望成為國際資金布局首要標的。

近期法人強勢買進標的，包括華邦電（2344）、鴻海（2317）、國巨*（2327）、強茂（2481）等。

其次是壽險股、證券股、以壽險證券為主體的金控股。

降息將使長天期債券價格上漲，改善壽險公司帳上評價利益和淨值；同時降息帶動的全球資金行情，台股也有機會分杯羹，帶動交易量，有助券商經紀手續費收入增加。

整體而言，降息對於債券部位比重較高的壽險公司，以及經紀業務占比較大的證券商有實質助益，例如富邦金、元大金等。

再來是美國降息對台股的間接影響，因為整體股市出現資金行情時，營建、資產股也可能跟漲；且依歷史經驗，台灣央行可能跟進降息，有利房市買氣回升，對建設營造股有一定挹注。

近期潤隆、中工、上曜、國建等個股出現法人回補買盤。

最後是內需與消費概念股。如果股市行情好，或台灣央行跟進降息，有利提升民間消費意願，帶動內需市場。

包括零售通路、觀光餐旅等可望受惠潛在的消費升級動能，如統一、潤泰全、台汽電、遠百、農林等近周均獲法人買超。