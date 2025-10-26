市值狂飆股扮攻堅要角 華邦電、鴻海等上漲動能不墜

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台灣上市櫃公司市值大躍升，近期將挑戰100兆元大關，權值股領銜貢獻大。在今年來市值大增的前50檔個股中，三大法人過去十日加碼逾3,000張者達16檔，包括華邦電（2344）、鴻海、永豐金、富邦金、日月光投控等，多為流動性佳、長期穩健成長股，有望持續受惠這波降息資金行情，展現強勁漲升動能。

根據金管會資料顯示，2024年底上市櫃股票總市值合計約77.3兆元，較2023年底62.6兆元，增加約14.7兆元。

時至上周，上市櫃股票總市值已超過95兆元，增加金額已超車前年；若突破百兆大關，代表上市櫃公司今年市值增加逾20兆元。

臺灣證券交易所總經理李愛玲日前也指出，今年9月底，台股市值已達90兆元，居全球第八名，其中，半導體產業市值占比達48%。

綜合兆豐投顧董事長李秀利、富邦投顧董事長陳奕光及凱基投顧董事長朱晏民看法，台股占據AI供應鏈重要地位，加上有效隔絕紅色供應鏈的殺價競爭，尤其是AI供應鏈普遍繳出亮麗業績，推升股價勁揚，市值攀升，更造成權值股排名大洗牌。

法人指出，三大法人近十日買超逾3,000張的個股，包括華邦電、台新新光金、鴻海、永豐金、富邦金、日月光投控、南亞科、國巨*、南亞、華南金、兆豐金、台塑化、京元電子、亞翔、玉山金及環球晶。

買超前三名的華邦電、台新新光金及鴻海，合計今年已貢獻台股市值增長逾兆元。

大型機構法人偏好權值股的原因有二，一是流動性考量，大型股通常交易量也大，資金進出容易，二是公司高市值不代表公司一定賺錢，但大多數是財務穩健、獲利展望佳的公司，而正常法人布局的權值股，大多選擇公司有獲利且獲利展望佳的公司。

朱晏民指出，非AI企業明年獲利可望因基期低，將有17%成長幅度，但產業趨勢明確的AI相關企業獲利今年成長可達37%，預估明年仍有22%。

市值狂飆股扮攻堅要角 華邦電、鴻海等上漲動能不墜

