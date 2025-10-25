台股指數漲幅翻倍 法人：本波漲幅仍屬溫和、未來可期

台股近期維持高檔震盪格局，資金動能仍強勁，目前位在27,000點上下震盪，自2022年底起漲至2025年9月底，指數累計漲幅達100%，國泰投信表示，近年漲勢主要由AI供應鏈帶動，尤其是受惠於大型雲端服務業者（CSP）資本支出擴張的台灣半導體與AI伺服器族群。

然而，觀察歷史經典多頭行情，1990年代受惠網路狂潮，台灣加權指數狂飆151%，2000年代迎接房市榮景，大盤指數也漲了153%，若將本波漲幅與過去相比，仍屬相對溫和，未來多頭可期，投資人可布局以台股為重心的國泰台灣高股息基金，近三年報酬148.11%，近五年報酬296.21%，提高參與大盤成長的契機。

國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢指出，看好AI伺服器與高速運算帶來的長期成長動能，基金上半年靈活調整產業配置，採多元布局策略，把握市場反彈時趁勢加碼AI科技相關族群，其中，半導體持股比重已由26.97%升至29.57%，電子零組件由19.27%提升至26.87%，除了AI動能股，亦持有高息股及價值股，共持有60檔以上個股，能有效分散單一持股風險，具備長期投資之優勢。另外，在對等關稅發布後逐步降低傳產業曝險，以應對匯損與貿易摩擦風險。

投信投顧公會最新9月基金績效資料指出，國泰台灣高股息基金新台幣級別的不配息A級別的報酬表現，近三個月報酬率26.12%，近半年報酬39.41%，近一年報酬率30.73%，近二年報酬率72.46%，近三年報酬148.11%，近五年報酬296.21%，國泰投信表示，投資最重要的是持之以恆、有耐心定期定額持續投入，才不會錯過市場重要上漲時刻，長期下來累積到的財富有望很可觀，國泰台灣高股息基金具有配息及不配息機制，近期還推出TISA級別基金，適合作為退休理財規劃。