塑化、食品低位階傳產股 資金避風港

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股上周高檔震盪，周線收紅。法人指出，因下周市場訊息紛雜，部分資金在連假前先行獲利了結，另外也可發現中小型股，以及塑化、食品等低位階傳產股等兩族群成部分資金避風港。

短線資金避風港族群集中在題材股，塑化股因美國財政部對俄羅斯最大的兩家石油公司實施制裁，導致布蘭特原油一度大漲，加上塑膠原料族群步入傳統旺季，帶動台塑四寶本周股價轉強，亞聚（1308）、台聚、華夏、聯成等二線股也逆勢上漲。此外，新光人壽宣布與北市府針對北士科T17、T18地上權討論合意解約，有助加速輝達進駐，也帶動在士林地區擁地的資產股、有推案的營建股吸引部分資金流入。

另外針對非洲豬瘟疫情，農業部滾動檢討政策是否將全台豬瘟禁運、禁宰、禁用廚餘餵養延長至15天，23日一度推升食品股的大成、卜蜂等股價上揚。不過法人表示，目前仍要觀察疫情是否擴散及其影響性，否則相關概念股恐只是短線題材。

疫情 短線 俄羅斯

延伸閱讀

「確保肉品來源安全」防非洲豬瘟 北市稽查士林等3市場豬肉攤無異常

全國禁運禁宰5天...台東再延長1個月只吃庫存豬 農業處：全縣供需無虞

新光人壽被政治情勒一百億 他批官僚只想升官、不敢作事

豬隻禁運禁宰 基層豬農面臨生計壓力…張嘉郡要農業部三箭齊發救小農

相關新聞

台股震盪 下周關注四件大事

加權指數本周在28,000點前近關情怯，華南投顧董事長呂仁傑、第一金投顧董事長黃詣庭、台新投顧副總黃文清等三大名師認為，...

塑化、食品低位階傳產股 資金避風港

台股上周高檔震盪，周線收紅。法人指出，因下周市場訊息紛雜，部分資金在連假前先行獲利了結，另外也可發現中小型股，以及塑化、...

下週美股財報匯集！法人：多頭不變 指數區間看26,500點至28,000點

本週台股在美股影響下，一度上衝逼近28,000點，創下歷史新高27,969點，不過後續市場逢高獲利了結，並適逢光復節假期...

台股高檔震盪 今年最強的台股基金經理人這樣看後市表現

隨著AI需求成長暢旺，企業擴大相關資本支出以搶占市場商機，推升美國科技股及台股表現。法人認為，市場目前在資金充沛與政府政...

奧丁丁（OWLS）上市一周股價崩近9成！網酸：步上狗狗肉後路的台灣之光

10月16日台灣第一家在美國那斯達克上市的金融科技公司，奧丁丁集團以代號OWLS（OBOOK Holdings）掛牌，然而僅短短一周時間，股價便歷經大起大落，從最高點90元一路暴跌至22日收盤價10.68，逼近10美元掛牌價，超過8成跌幅也在新創、幣圈都掀起討論。

台股警戒備戰三個變因 輝達GTC大會有望激勵AI股

國際政經不確定性增加，台股昨（23）日出現連假效應，外資賣超239.4億元，終場跌116點收27,532點，惟周線漲22...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。