塑化、食品低位階傳產股 資金避風港

台股上周高檔震盪，周線收紅。法人指出，因下周市場訊息紛雜，部分資金在連假前先行獲利了結，另外也可發現中小型股，以及塑化、食品等低位階傳產股等兩族群成部分資金避風港。

短線資金避風港族群集中在題材股，塑化股因美國財政部對俄羅斯最大的兩家石油公司實施制裁，導致布蘭特原油一度大漲，加上塑膠原料族群步入傳統旺季，帶動台塑四寶本周股價轉強，亞聚（1308）、台聚、華夏、聯成等二線股也逆勢上漲。此外，新光人壽宣布與北市府針對北士科T17、T18地上權討論合意解約，有助加速輝達進駐，也帶動在士林地區擁地的資產股、有推案的營建股吸引部分資金流入。

另外針對非洲豬瘟疫情，農業部滾動檢討政策是否將全台豬瘟禁運、禁宰、禁用廚餘餵養延長至15天，23日一度推升食品股的大成、卜蜂等股價上揚。不過法人表示，目前仍要觀察疫情是否擴散及其影響性，否則相關概念股恐只是短線題材。