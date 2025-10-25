台股震盪 下周關注四件大事

加權指數本周在28,000點前近關情怯，華南投顧董事長呂仁傑、第一金投顧董事長黃詣庭、台新投顧副總黃文清等三大名師認為，下周川習會、FOMC會議、及美股大咖財報公布可能讓台股高檔震盪，但逢回仍可偏多操作，有機會再次挑戰28,000點整數關卡。

台股先在上半周創新高，下半周受光復節連假等因素影響，追價意願轉趨保守，成交量縮減，但全周大盤仍上漲229點，周線連九紅。法人認為，AI趨勢呈長期成長，台灣科技業是主要受惠供應鏈，中長線看多。

名師看台股後市

呂仁傑、黃詣庭都強調，市調機構預測，全球八大雲端服務供應商（CSP）今年資本支出總計4,202億美元，明年有望再成長24%至5,200億美元。CSP業者持續加碼AI軍備競賽、拓展AI應用版圖，算力需求強勁，也意味AI供應鏈將持續受惠。

綜合呂仁傑、黃詣庭、黃文清看法，投資人下周須關注四大焦點，一是輝達首度在華盛頓特區舉辦「GTC DC」大會27至29日登場，對AI、機器人供應鏈影響；二是微軟、Alphabet、Meta、亞馬遜等美國科技大咖財報29、30日陸續發布，牽動市場資金及投資人信心；三是FOMC會議，市場普遍預期聯準會將降息1碼，有助股市資金動能；四是美中「川習會」能否談出好結果。

據外電報導，美國總統川普表示將與中國國家主席習近平在30日、亞太經合會 （APEC）峰會期間會面。

在中長線偏多架構下，呂仁傑看好兩大族群，包括受惠漲價題材的記憶體、被動元件族群，及經過一段時間修正後，目前有低檔轉強跡象的矽光子族群。

黃文清提醒，台股這波上漲已累積相當幅度，不免會有短線獲利了結賣壓，在高檔稍有負面訊息容易放大波動。