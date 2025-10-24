台股高檔震盪 今年最強的台股基金經理人這樣看後市表現

隨著AI需求成長暢旺，企業擴大相關資本支出以搶占市場商機，推升美國科技股及台股表現。法人認為，市場目前在資金充沛與政府政策作多的雙重利多支撐下，投資氣氛樂觀，AI供應鏈族群成為市場最為關注的焦點，相關企業受惠於訂單能見度的提升，營運表現可期，為股市多方行情注入持續動能。

今年以來，根據Lipper統計至10月21日，共計有七檔台股基金繳出超過四成的績效表現，依序為合庫台灣47.19%、合庫台灣高科技46.93%、富邦日盛41.03%、富邦新台商40.78%、野村台灣運籌40.69%、野村鴻運40.59%、街口台灣40.59%。

合庫台灣暨合庫台灣高科技基金經理人顧克勤表示，目前支撐市場的三大主軸包括降息預期推動資金流入、政府提出刺激經濟政策及AI產業趨勢的穩健成長。雖然美中貿易關稅摩擦仍會引發短線震盪，但整體發展趨向正面，市場終將回歸企業基本面。

日前台積電（2330）法說會釋出AI需求較先前預估的強勁，對AI維持高度信心，化解市場對AI可能泡沫化的疑慮，推升台積電股價創歷史新高。近期市場關注10月底開始的美國科技公司財報的公布，以及未來營運展望和產業看法，將指引未來投資方向。

台股指數頻創新高，儘管技術指標進入高檔區，短線須留意拉回修正風險，惟多頭氣勢不減。顧克勤認為在當前高檔的盤勢下，選股優於選市的策略更重要，持續看好產業龍頭公司、新技術領先的公司、對等關稅與半導體關稅受惠的公司，建議投資人透過布局台股科技基金，以掌握長期AI趨勢紅利帶動台股行情的投資機會。