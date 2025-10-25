就市論勢／半導體、生技 長線有看頭

盤勢分析

美俄、中美地緣政治狀態膠著，美股主要指數盡墨，23日台股下跌116.65點，收在27,532.26點，周線收紅。

針對美中政府近期就貿易關稅再度出招，可視為雙方為達成進一步協議的手段，雖有不定性，但仍可控。就政策面，降息但停止縮表的美國利率政策方向，有利市場維持寬鬆資金環境；就基本面，AI需求增溫與資本支出擴大等正向展望，仍有利市場長期投資方向。

投資建議

根據安聯投信台股團隊估算，2026年整體企業獲利有望持續為正成長，預估成長20%，成長動能優於今年。以類股來看，電子維持高速成長約23%，金融、非金電獲利也呈現成長；長期成長趨勢科技部分可持續關注AI、半導體供應鏈及半導體製程相關、雲端伺服器、高速傳輸、規格升級電子；其他可留意生技、運動休閒等。

展望後市，企業獲利成長仍將是推升股價的動能。明年企業獲利預期將有雙位數成長，AI需求持續強勁，展望正向。其中就觀察產業面，台灣晶圓代工龍頭重要客戶訂單2026年第1、第2季將大幅回升，可望形成台股重要支撐。先進製程相關建廠廠務和材料化學品等也將受惠。