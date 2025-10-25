普發現金來了 五族群受惠

行政院啟動普發萬元現金作業，符合資格者，每人得領取1萬元，11月5日開始分流登記，最快12日入帳。法人看好，普發現金有助帶動國內的消費市場成長，包含食品、餐飲、百貨、零售、旅遊等五大族群有望受惠。

法人分析，今年的普發現金規模大於2023年普發現金，預期對於國內的整體零售銷售動能為正向，預計此次普發現金將貢獻國內整體零售銷售1~1.5%，有助於國內消費市場成長。由於發放的現金可於ATM或是郵局臨櫃領取，預期線上及線下通路今年營運可望同步受惠。

針對於非電族群，富邦投顧董事長陳奕光指出，近期有多項題材，首先，普發現金1萬元有助於國內的內需消費族群，涵蓋餐飲、觀光、食品等族群，另外對於旅遊業者業績也有機會受到挹注；第二，美國總統川普30日將在APEC峰會場合與中國國家主席習近平個別會面，激勵市場看好美中貿易緊張情勢降溫。