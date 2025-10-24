下週美股財報匯集 法人：多頭不變 指數區間看26,500點至28,000點

本週台股在美股影響下，一度上衝逼近28,000點，創下歷史新高27,969點，不過後續市場逢高獲利了結，並適逢光復節假期，投資人擔憂連假期間地緣政治變動，指數周線漲229點，收27,532點，法人表示，AI 趨勢不變，但台股在整數關卡前面臨震盪，再加上下週末有 APEC，美中能否達成協議還未定，故建議先觀察情勢，等待有利進場價位因應。指數區間看26,500點至28,000點。

影響台股的主要因素是美國市場的變數，首先是美中貿易衝突在川普總統口中時而舒緩、時而緊張，制約了美股表現。再者美股進入財報季，個公司的財報造成美股波動，而下週是科技巨頭的主場，市場也屏息以待。不過美國政府關門的鬧劇仍在上演，由於一度傳出僵局有解，促使美股拉高，也成就台股攻上 27,900點的機會。

法人表示，本週台股憑藉多頭衝力，AI浪潮繼續推動，但是股價漲多，市場短線客充斥，行情容易因為消息波動，因此在操作手法上建議謹慎，等待有利價位。

另外，下週匯集所有美股大科技財報，研究機構都將因此調整預期，行情預期有大波動，不過預期是偏正面。川普總統聲言美中領導人將有機會在 APEC 會面，但是從近期訊息來看，美中在貿易上的談判仍在激烈角力，行情變化大。