快訊

高市內閣人事「日本前寫真女星」獲拔擢政務官 網友驚嘆：依舊好美！

桃客司機痛毆高中生2萬元交保 未禮讓行人、辱罵乘客黑歷史曝光

下週美股財報匯集 法人：多頭不變 指數區間看26,500點至28,000點

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

本週台股美股影響下，一度上衝逼近28,000點，創下歷史新高27,969點，不過後續市場逢高獲利了結，並適逢光復節假期，投資人擔憂連假期間地緣政治變動，指數周線漲229點，收27,532點，法人表示，AI 趨勢不變，但台股在整數關卡前面臨震盪，再加上下週末有 APEC，美中能否達成協議還未定，故建議先觀察情勢，等待有利進場價位因應。指數區間看26,500點至28,000點。

影響台股的主要因素是美國市場的變數，首先是美中貿易衝突在川普總統口中時而舒緩、時而緊張，制約了美股表現。再者美股進入財報季，個公司的財報造成美股波動，而下週是科技巨頭的主場，市場也屏息以待。不過美國政府關門的鬧劇仍在上演，由於一度傳出僵局有解，促使美股拉高，也成就台股攻上 27,900點的機會。

法人表示，本週台股憑藉多頭衝力，AI浪潮繼續推動，但是股價漲多，市場短線客充斥，行情容易因為消息波動，因此在操作手法上建議謹慎，等待有利價位。

另外，下週匯集所有美股大科技財報，研究機構都將因此調整預期，行情預期有大波動，不過預期是偏正面。川普總統聲言美中領導人將有機會在 APEC 會面，但是從近期訊息來看，美中在貿易上的談判仍在激烈角力，行情變化大。

美股 台股 財報

延伸閱讀

只剩碎磚…120年白宮東翼3天拆光 川普：只是個小建築

白宮宣布川習會10/30舉行 川普：先談芬太尼

雙普會取消 美制裁俄2大石油巨頭 普亭嗆「絕不屈服」

助川普家族拓展事業 幣安趙長鵬獲川特赦

相關新聞

奧丁丁（OWLS）上市一周股價崩近9成！網酸：步上狗狗肉後路的台灣之光

10月16日台灣第一家在美國那斯達克上市的金融科技公司，奧丁丁集團以代號OWLS（OBOOK Holdings）掛牌，然而僅短短一周時間，股價便歷經大起大落，從最高點90元一路暴跌至22日收盤價10.68，逼近10美元掛牌價，超過8成跌幅也在新創、幣圈都掀起討論。

台股警戒備戰三個變因 輝達GTC大會有望激勵AI股

國際政經不確定性增加，台股昨（23）日出現連假效應，外資賣超239.4億元，終場跌116點收27,532點，惟周線漲22...

李鎮宇：AI具潛力、台股仍在「空頭中的多頭」

台新新光金控（2887）首席經濟學家暨永續長李鎮宇23日於台灣數位資產論壇受訪表示，今年台灣經濟表現優於預期，外銷強勁的...

台積電鉅額交易首見1,600元新天價 指數目標價上看29,000點？

台積電（2330）23日盤後鉅額交易首見1,600元新天價。即使台股今日面臨連假前賣壓，但低接買盤使盤勢開低走高，賣壓不...

就市論勢／散熱模組、CCL 前景俏

台股指數一路創高，主要受惠於聯準會開啟降息循環帶動資金進一步寬鬆，以及AI需求銳不可擋的成長趨勢。目前市場信心強勁，且美國通膨相對受控，下周FOMC有望再度降息。

被動元件族 多頭亮點

光復節連假前，投資人進場意願低落，大盤量縮價跌；不過，被動元件族群趁勢竄高，成為盤面上的多頭亮點。法人指出，AI題材帶領...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。