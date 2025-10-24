奧丁丁（OWLS）上市一周股價崩近9成！網酸：步上狗狗肉後路的台灣之光

10月16日台灣第一家在美國那斯達克上市的金融科技公司，奧丁丁集團以代號OWLS（OBOOK Holdings）掛牌，然而僅短短一周時間，股價便歷經大起大落，從最高點90元一路暴跌至22日收盤價10.68，逼近10美元掛牌價，超過8成跌幅也在新創、幣圈都掀起討論。

奧丁丁執行長王俊凱今（24）日也在臉書上發文指出，因為公司採直接上市（Direct Listing），即是讓既有股東股票可自由交易，股價也會波動較大，是制度上的關係導致，並非公司營運出問題。

對於奧丁丁的劇烈震盪，網友們也有不少討論，PTT上有網友發文，質疑奧丁丁股價大起大落，該不會是台灣人因為看到相關新聞而跑去炒股？原PO認為有可能因為是「台灣之光」的名號而引發民眾關注，進而掀起炒股風波，不然原PO覺得以美股的體量來說，一間新創公司而已應當不會有如此的波動與關注度。

貼文下有不少網友討論這起事件，有網友說這早有前車之鑑，「狗狗肉表示：玩剩的」、「台灣？完全不意外啊？沒看狗肉現在下場如何？」、「昔有狗狗肉，今有奧丁丁」、「狗肉：first time？」。

也有網友吐槽，這也算是另類行銷台灣，「確實是台灣之光，薛光美國人的錢」、「讓美國人瞧瞧台灣詐騙產業鏈的厲害」、「台灣之光，割韭菜的部分」、「趁市況好上市啊，不然怎麼割韭菜」、「人家目標是上市，達到目標了啊」。

但有網友直言，初上市波動大是正常的，「新股上市有波動很正常啊，酸民不要見不得別人好」、「剛好碰到這週虛擬貨幣概念股暴跌而已吧」。