下周美股走勢 法人提醒觀察 FOMC 會議、企業公布財報
美國財報季開跑，表現穩健，富蘭克林證券投顧表示，根據彭博數據，目前有22.6% S&P 500成分股公布財報，71.6%營收優於預期，平均年增8.3%，81.4%獲利優於預期，平均年增13.15%。另根據Factset（10／18）資料，預計第3季S&P 500指數獲利將成長8.5%，其中科技、金融、公用事業、原物料等類股將實現雙位數獲利成長，分別成長21%、18.2%、17.3%、13.1%。27日到31日，將有172家 S&P 500企業公布財報。
富蘭克林證券投顧指出，下周28、29日舉行的FOMC會議，預計將降息一碼至3.75%-4%，需留意主席鮑爾談話內容。輝達
（Nvidia）的GTC大會：選在華盛頓DC舉行，別具意義，將聚焦AI創新、AI代理、美國AI基建、AI在機器人／製造業／量子運算的應用，28日執行長黃仁勳的演講將探討Nvidia如何協助美國驅動全球科技創新。
而下周將公布財報的主要企業，包括微軟、蘋果、亞馬遜、Alphabet、Meta、益華電腦、ServiceNow、Visa、萬事達卡、Paypal、Coinbase、奇波雷墨西哥燒烤、星巴克、Booking、UPS、波音、開拓重工、新世紀能源、埃克森美孚、雪弗龍、聯合健康、CVS保健、禮來、默克、必治妥施貴寶、艾柏維、吉利德科學等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言