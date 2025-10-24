台積盤後鉅額交易價 飆上1,600元新高

台積電（2330）昨（23）日盤後鉅額交易首見1,600元新天價。台積電昨日正常交易時間股價收在1,450元，與鉅額交易最高成交價相差150元，換算為台股漲點，相當於1,209點，是否意味加權指數有機會挑戰28,741點新天花板，備受關注。

台積電21日盤中閃見1,500元歷史新高價，然近日受到美股回檔影響，加上台股連假前面臨賣壓，台積電股價走勢連三天熄火，昨天早盤一度跌到1,435元、大跌25元，隨後低接買盤進場，跌勢收斂，終場下跌10元收1,450元。

據統計，台積電昨日共有十筆盤後鉅額配對交易，成交價介於1,446.87元至1,600元間，總張數為932張、總金額13.52億元，每股均價1,451.5元；當中有十張以1,600元成交，總金額1,600萬元，以昨日正常交易時間的漲停價1,605元來看，相當於僅差一檔就奔上漲停價。

三大法人昨日持續調節台股，但土洋法人對台積電操作大不同。外資昨天賣超上市股票239.4億元，單是台積電賣超即占122.89億元，為個股最多，連三賣，累計提款346億元；不過，投信買超15.77億元，已連六買，自營商也買超7.89億元、連四買，成為台積電昨日股價跌幅收斂的主要功臣。

法人看好，下周連假結束，多頭可望歸隊，預料有助於台積電行情表現。