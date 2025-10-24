台股警戒備戰三個變因 輝達GTC大會有望激勵AI股

經濟日報／ 記者張瀞文黃彥宏／台北報導
國際政經不確定性增加，台股23日出現連假效應。聯合報系資料照
國際政經不確定性增加，台股昨（23）日出現連假效應，外資賣超239.4億元，終場跌116點收27,532點，惟周線漲229點，連九紅。法人指出，連假後，川習會等三大不確定因素可望消除，並在輝達GTC大會等三大利多推動下，重返漲升軌道。

投資人擔心美中關係緊張、連假將至，台股昨日在科技權值股開低下，回測10日線，一度大跌277點至27,371點。隨投信、自營商、官股行庫、散戶等四大本土資金進場低接台積電，收斂指數跌勢。

台股盤面重點與展望
加上部分資金輪動至受惠國際油價大漲的台塑四寶、挾國巨宣布調漲鉭電容利多的被動元件族群，以及因新壽同意解約北士科土地，激勵新紡、士紙等在士林擁地個股，指數終場跌116點收27,532點，成交金額縮至4,345億元，為9月15日來最低。

台股昨日失守5日線，但守住10日線，周線上漲229點，本月來大漲逾1,700點，預估月線連六紅機率高，累計今年來上漲19.5%。

三大法人昨日合計賣超247.9億元。其中，外資賣超239.4億元，連三賣，但台指期未平倉淨空單大減1,788口至24,307口，看空程度減弱。另外，投信賣超11億元，連五賣；自營商買超2.5億元，連四買。

法人指出，台股眼前雖面臨美國聯準會（Fed）是否如市場預期降息、川習會能否成行、美國關鍵軟體出口限令等三大不確定性，但也有三大利多支撐，包括台股五大權值股展望佳、AI霸主輝達下周將首度在華盛頓舉行GTC大會、技術線型多頭排列。

五大權值股昨占台股52.74％，為大盤走勢定海神針。包含權值占比42.28%的權王台積電（2330），土洋法人公認業績展望極佳，其餘四檔中，有三檔也是AI概念股，其中，鴻海受惠輝達新品帶動下半年旺季出貨、台達電則受惠AI伺服器電源與散熱解決方案需求強勁，以及聯發科將於31日召開法說會，市場高度關注其AI ASIC專案的最新進度與展望。唯一的非電股富邦金，則有望受惠聯準會降息決策。

再來是輝達GTC大會有望激勵AI股，而台股昨守穩10日線，多頭格局不變，有利下周多頭回籠，助攻月線連六紅。

