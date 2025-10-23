李鎮宇：AI具潛力、台股仍在「空頭中的多頭」

台新新光金控（2887）首席經濟學家暨永續長李鎮宇23日於台灣數位資產論壇受訪表示，今年台灣經濟表現優於預期，外銷強勁的同時，內需動能也將逐步回升，若政府於11月啟動普發現金政策，預料可進一步帶動年底至明年初的消費力道，整體經濟展望可望維持穩健；同時提到AI未見泡沫化，台股今年仍維持「空頭中的多頭」走勢。

針對市場關注的「AI泡沫」疑慮，李鎮宇認為，目前AI相關企業的基礎比過去網路泡沫時期更為紮實，且如今包括Google、Amazon、Meta等大型科技企業的AI業務只是多元獲利來源之一，AI應用仍處於發展初期，明年AI Agent時代有望正式展開，將大幅提升各行各業的工作效率，長線需求仍具潛力。

不過，李鎮宇也提醒，須關注美國政策風險。若明年美國最高法院裁定《降低通膨法案》（IRA）違憲，或川普重新上台後啟動大量第300條與232條貿易制裁，可能對AI伺服器及半導體供應鏈造成壓力。

股市方面，李鎮宇表示，今年的市場特徵非常特殊，可說是「空頭中的多頭」。今年雖然多次出現突發事件造成市場劇烈波動，讓投資人「心臟病快發作」，但這些下跌往往反而是絕佳買點。原因在於，今年的市場干擾多屬「事件型」而非「趨勢型」問題，例如政治與政策的不確定性，屬於短期衝擊，並未改變整體向上的經濟與產業趨勢。

李鎮宇認為，從總體來看，AI仍是推動市場長線成長的主軸，其趨勢持續向上。因為「股價貴的不一定是泡沫」。他舉例，1980年代《經濟學人》在日股36,000點時警告泡沫，如今日股已逼近50,000點；台股亦從被認為2萬點是高點，一路漲至2.7萬點，顯示評價高並不等於泡沫，關鍵仍在於背後是否有實質產出與獲利支撐。