就市論勢／散熱模組、CCL 前景俏

經濟日報／ 戎宜蘋（野村鴻運基金經理人）

盤勢分析

台股指數一路創高，主要受惠於聯準會開啟降息循環帶動資金進一步寬鬆，以及AI需求銳不可擋的成長趨勢。目前市場信心強勁，且美國通膨相對受控，下周FOMC有望再度降息。

日前台積電（2330）法說會公布第3季稅後純益創單季新高，美股正陸續公布第3季財報，市場普遍預期科技龍頭股將帶來正面訊息。在資金寬鬆且基本面偏多的支持下，台股仍有機會向上挺進。

不過，美中貿易爭端仍有不確定性，即將於本月底舉行的川習會是觀察重點。

投資建議

產業面持續聚焦AI，美國OCP 2025峰會確認AI網路化與光電整合的產業趨勢，輝達Spectrum-X、Broadcom Tomahawk 6、AMD Helios等新平台標誌AI資料中心進入工業級擴張期。

AI資料中心在極端規模下將面臨網路高速傳輸、散熱和電力挑戰。散熱模組、CCL、PCB、電源管理、AI基礎建設、半導體及相關設備及化學品將可受惠於AI持續布建的大趨勢，另外，記憶體和載板等亦可受惠於結構性漲價與景氣循環回升。若全球流動性持續寬鬆、AI投資持續擴大，台股將維持「震盪偏多」格局。

AI 台股指數

