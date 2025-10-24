被動元件族 多頭亮點

光復節連假前，投資人進場意願低落，大盤量縮價跌；不過，被動元件族群趁勢竄高，成為盤面上的多頭亮點。法人指出，AI題材帶領科技股輪動，被動元件因股價基期較低且消費電子題材興起，在記憶體族群漲幅已大，台股本周創高存有拉回整理時，多頭以被動元件族群為匯集人氣指標。

被動元件指標股的國巨*（2327）近兩個月的月線拉出紅K棒，法人近五日買超逾4.5萬張；法人近五日買超華新科也接近萬張；其他被動元件概念股的交投熱絡，但法人買盤相對較少。

國泰證券證期處協理蔡明翰指出，9月已見到資金轉移到消費電子產業中的矽晶圓、IC載板、記憶體到被動元件的四大族群，其中，記憶體因有報價而易成為市場藉此操作題材，觀察2020年疫情時候的消費電子族群股價強勢都是一波到底，以記憶體指標的南亞科漲幅已達140%，被動元件的國巨*漲幅約50%，透露被動元件族群仍具落後補漲空間。

群益投顧董事長蔡明彥表示，日本村田認為，被動元件景氣通常十年一循環，上次高點在2018年，這波應該是白銀價格上漲後推升成本所拉抬股價；接下來要觀察電動車或穿戴裝置的需求是否增加，畢竟被動元件需要較大的需求量，現階段以AR／MR眼鏡的市場接受度最被關注。

蔡明翰提醒，目前科技股常跟AI話題掛鉤，投資人宜多加研判被動元件個股是否真具AI產品的機會，可觀察GB200已放量出貨，如果近月營收表現並未明顯成長，跟AI關聯度相對不大。可關注的則是記憶體產品報價及韓廠股價高點反轉訊號，因為被動元件呈落後補漲，所以可依記憶體族群走勢為參考。