被動元件族 多頭亮點

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

光復節連假前，投資人進場意願低落，大盤量縮價跌；不過，被動元件族群趁勢竄高，成為盤面上的多頭亮點。法人指出，AI題材帶領科技股輪動，被動元件因股價基期較低且消費電子題材興起，在記憶體族群漲幅已大，台股本周創高存有拉回整理時，多頭以被動元件族群為匯集人氣指標。

被動元件指標股的國巨*（2327）近兩個月的月線拉出紅K棒，法人近五日買超逾4.5萬張；法人近五日買超華新科也接近萬張；其他被動元件概念股的交投熱絡，但法人買盤相對較少。

國泰證券證期處協理蔡明翰指出，9月已見到資金轉移到消費電子產業中的矽晶圓、IC載板、記憶體到被動元件的四大族群，其中，記憶體因有報價而易成為市場藉此操作題材，觀察2020年疫情時候的消費電子族群股價強勢都是一波到底，以記憶體指標的南亞科漲幅已達140%，被動元件的國巨*漲幅約50%，透露被動元件族群仍具落後補漲空間。

群益投顧董事長蔡明彥表示，日本村田認為，被動元件景氣通常十年一循環，上次高點在2018年，這波應該是白銀價格上漲後推升成本所拉抬股價；接下來要觀察電動車或穿戴裝置的需求是否增加，畢竟被動元件需要較大的需求量，現階段以AR／MR眼鏡的市場接受度最被關注。

蔡明翰提醒，目前科技股常跟AI話題掛鉤，投資人宜多加研判被動元件個股是否真具AI產品的機會，可觀察GB200已放量出貨，如果近月營收表現並未明顯成長，跟AI關聯度相對不大。可關注的則是記憶體產品報價及韓廠股價高點反轉訊號，因為被動元件呈落後補漲，所以可依記憶體族群走勢為參考。

被動元件 記憶體 AI

延伸閱讀

被動元件漲價循環的領頭羊─國巨

官兵遭中共懸賞 顧立雄：研議化名執行任務

被動元件接力矽晶圓領漲！華新科、國巨股價勁揚 專家點名看好3廠商受惠

我官兵被中共通緝 遭銀行拒貸？王定宇再點名「台銀人壽與玉山銀行」

相關新聞

台股警戒備戰三個變因 輝達GTC大會有望激勵AI股

國際政經不確定性增加，台股昨（23）日出現連假效應，外資賣超239.4億元，終場跌116點收27,532點，惟周線漲22...

李鎮宇：AI具潛力、台股仍在「空頭中的多頭」

台新新光金控（2887）首席經濟學家暨永續長李鎮宇23日於台灣數位資產論壇受訪表示，今年台灣經濟表現優於預期，外銷強勁的...

台積電鉅額交易首見1,600元新天價 指數目標價上看29,000點？

台積電（2330）23日盤後鉅額交易首見1,600元新天價。即使台股今日面臨連假前賣壓，但低接買盤使盤勢開低走高，賣壓不...

就市論勢／散熱模組、CCL 前景俏

台股指數一路創高，主要受惠於聯準會開啟降息循環帶動資金進一步寬鬆，以及AI需求銳不可擋的成長趨勢。目前市場信心強勁，且美國通膨相對受控，下周FOMC有望再度降息。

被動元件族 多頭亮點

光復節連假前，投資人進場意願低落，大盤量縮價跌；不過，被動元件族群趁勢竄高，成為盤面上的多頭亮點。法人指出，AI題材帶領...

台積盤後鉅額交易價 飆上1,600元新高

台積電昨（23）日盤後鉅額交易首見1,600元新天價。台積電昨日正常交易時間股價收在1,450元，與鉅額交易最高成交價相...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。