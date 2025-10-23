本周油電燃氣族群大漲逾5％最猛 上市周市值創高逼近90兆元

根據臺灣證券交易所統計，10月23日發行量加權股價指數收盤為27,532.26點，較上周(10月17日)的27,302.37點上漲229.89點，漲幅約為0.84％，台灣50指數收盤為24,608.57點，較上周的24,456.74點上漲151.83點，漲幅約為0.62％，寶島股價指數收盤為30,743.16點，較上周的30,492.83點上漲250.33點，漲幅約為0.82％。

10月23日全體上市公司市場總值為新台幣88兆9,316.71億元，較上周(10月17日)市值88兆1,788.38億元增加7,528.33億元，增幅約為0.85％；以周線角度來看，加權指數本周收盤市值再刷歷史新高、逼近90兆元。

本周集中交易市場總成交金額為1兆9,231.48億元，全體上市股票成交金額為1兆7,660.20億元，股票成交量周轉率為2.10％，各產業上市股票交易情形如下。

成交金額前三名：第一名半導體類6,015.13億元，占全體上市股票交易金額34.06％。第二名，電子零組件類3,891.64億元，占全體上市股票交易金額22.04％。第三名，電腦及週邊設備類2,009.17億元，占全體上市股票交易金額11.38％。

成交量周轉率前三名產業：第一名電子零組件類9.54％。第二名半導體類5.93％。第三名電器電纜類5.75％。

產業別指數方面，漲幅以油電燃氣類指數上漲5.17％為最大，跌幅以居家生活類指數下跌2.01％為最大，未含金融類指數上漲205.92點，漲幅約為0.85％，未含電子類指數上漲129.43點，漲幅約為0.68％，未含金融電子類指數上漲88.21點，漲幅約為0.65％。

累計今年年初開盤迄今共196個交易日，集中市場總成交金額為76兆738.81億元，市場日平均成交金額為3,881.32億元，股票成交量周轉率為88.84％，股票日平均成交量周轉率為0.45％。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本周最後交易日鉅額及外幣交易的成交資料)